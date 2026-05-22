Se confirma el divorcio de Jota Peleteiro y Ajla Etemovic tras las presuntas infidelidades

Después de varios meses en los que los rumores sobre una posible crisis matrimonial no habían dejado de aumentar, se ha confirmado la separación definitiva del exfutbolista Jota Peleteiro y la modelo serbia Ajla Etemovic. Se trata de una noticia que circulaba desde hace semanas en los medios de comunicación y que ha sido desvelada de forma concluyente en el programa El Tiempo Justo por el periodista Antonio Rossi, quien ha señalado a la modelo como la parte que ha decidido poner el punto final al enlace.

Según la información que ha trascendido, la decisión de Etemovic no ha sido un impulso repentino. "El divorcio no viene de ahora, tomó la decisión hace tiempo, pero falleció su padre, se mudaron... ha habido muchas cosas, pero era el momento de poner las cosas en claro", explicó Rossi. Al parecer, la modelo ha descubierto una faceta desconocida del exjugador gallego, caracterizada por presuntas faltas de respeto y una actitud que distaba mucho de la honestidad que ella esperaba en su matrimonio.

A esta dolorosa revelación personal y a la falta de apoyo durante el reciente fallecimiento de su padre, se suma un detonante aún más grave que habría dinamitado por completo la confianza de la pareja: las presuntas infidelidades de Peleteiro. Tal y como ha revelado la colaboradora Alexia Rivas, la modelo serbia habría logrado identificar a la mujer con la que el exfutbolista se estaba viendo desde hace más de quince días.

La situación geográfica de ambos también habría facilitado esta doble vida. Mientras Etemovic permanecía en Ámsterdam cuidando de su familia, el exfutbolista residía en Emiratos Árabes Unidos. "Él en Dubái hace vida de soltero", ha afirmado Rivas, añadiendo que hace unos cuatro meses ya se le habría visto en compañía de otra joven. Ante esta acumulación de engaños, la modelo habría exigido el divorcio, harta de sostener una relación cimentada en la deslealtad.

La reacción pública de Ajla Etemovic no se ha hecho esperar. En las últimas semanas, ha eliminado cualquier rastro fotográfico de su todavía marido en sus redes sociales y ha recuperado su apellido de soltera en su perfil oficial. El periodista Iván García ha apuntado que la modelo se encuentra "destrozada por esta ruptura porque no se esperaba que pasara lo que ha pasado", asumiendo el duro golpe que supone descubrir la existencia de terceras personas.

Además, Etemovic ha compartido un mensaje muy revelador a través de su cuenta de Instagram que confirma que la ruptura es firme: "Algunos finales son la mejor forma de libertad. Estoy dejando atrás lo que ya no me hacía bien", ha escrito la serbia en sus redes sociales.

Por si el engaño sentimental no fuera suficiente, el conflicto ha escalado también al terreno financiero y familiar. Según se ha detallado en diversos medios, el exjugador habría solicitado una importante suma de dinero al hermano de Ajla Etemovic para emprender un nuevo negocio. Sin embargo, el proyecto empresarial nunca llegó a materializarse y Peleteiro no habría devuelto los fondos prestados a su cuñado, consumando así una traición en todos los frentes.

Con este amargo desenlace, se cierra una relación de casi tres años de la que nació su hijo en común, Mansour Malik, en noviembre de 2024. Este es el tercer descendiente para el exfutbolista, que ya tenía a Jota y a Alejandro de su relación previa con Jessica Bueno. Un pasado con el que, a la luz de los recientes acontecimientos, la propia Ajla Etemovic se identificaría de forma amarga tras descubrir la verdadera personalidad de su expareja.