Victoria Federica, sin Jorge Navalpotro, hace el camino del Rocío con Tana Rivera

Un año después de haber realizado por primera vez el recorrido hacia la aldea almonteña, Victoria Federica de Marichalar ha decidido aparcar temporalmente sus compromisos para volver a vivir la devoción de la romería. En esta ocasión, se ha unido a la Hermandad de Triana, una de las agrupaciones más señeras y de mayor arraigo en la capital hispalense, tras ser invitada por su gran amiga Tana Rivera.

Cumpliendo con gran parte de los rituales que marcan esta festividad religiosa, Victoria Federica y sus amigas participaron en el paso por el vado del río Quema. Se trata de la última gran parada antes de que los peregrinos se presenten ante la ermita que alberga a la Blanca Paloma.

A diferencia de su estreno el año anterior, cuando protagonizó su particular bautizo en estas mismas aguas, en esta edición ha optado por atravesar el cauce subida a una carriola, disfrutando del ambiente con notable alegría. En esta etapa estuvo escoltada por otros peregrinos de la Hermandad de Triana, como Francisco Rivera y su mujer, Lourdes Montes, o César Cadaval, de Los Morancos.

La gran ausencia en esta peregrinación ha sido la de su actual pareja, el empresario Jorge Navalpotro. Ambos mantienen una relación desde finales del año pasado y se habían vuelto inseparables. De hecho, apenas unos días atrás, acompañó a la nieta del monarca emérito a Sangenjo para visitar a su abuelo durante la última estancia de Juan Carlos I en España. Sin embargo, en esta ocasión su novio no ha podido viajar a Huelva, por lo que la joven se ha refugiado en su círculo más íntimo de amistades.

En el plano estrictamente estético, la hija de la infanta Elena ha demostrado haber asimilado a la perfección la esencia del vestuario tradicional, luciendo un conjunto compuesto por una falda larga de volantes en color azul marino con lunares blancos, combinada con una blusa blanca de detalles azules en las mangas. El toque distintivo lo aportó un mantoncillo de seda en tono verde agua, bordado con motivos florales multicolores, una pieza idéntica a la que llevaba la propia Lourdes Montes. Como remate, coronó su peinado con una gran flor roja, respetando fielmente el canon estético de la celebración.

Por su parte, Tana Rivera eligió un vestido de color naranja con lunares blancos y volantes escalonados ribeteados en morado. Lo complementó con un pañuelo del mismo color y estampado que el vestido, anudado a la cabeza.