Alejandra Rubio vuelve a la televisión al estilo Umbral: "Mi intención es hablar de mi libro"

Dos meses después de anunciar su retirada temporal de la pequeña pantalla, Alejandra Rubio ha decidido retomar su trayectoria mediática. La joven ha reaparecido en el programa De Viernes una semana después de haberse estrenado públicamente en su nueva y sorprendente faceta como escritora.

Fiel al recordado estilo de Francisco Umbral, la colaboradora ha justificado su presencia en el espacio nocturno con una evidente declaración de intenciones que no ha pasado desapercibida al recordar las palabras míticas de Umbral: "Mi intención es hablar de mi libro y me habéis invitado", ha asegurado ante los colaboradores, aunque ha matizado inmediatamente que comprendía el interés mediático suscitado y aceptaba someterse a las preguntas sobre los últimos acontecimientos de su vida personal.

Durante su entrevista, Alejandra ha lucido un estilismo premamá con el que ha presumido de su avanzado estado de gestación. Sobre su situación actual, la futura madre ha confesado sentirse "más tranquila" en esta etapa, apuntando que se encuentra "con cosillas, pero en general bastante bien". Alejandra Rubio y su pareja, Carlo Costanzia, darán la bienvenida a su primera hija a finales de este mismo año. La confirmación de que esperan una niña ha supuesto un giro inesperado para la familia, ya que en un primer momento el entorno de la pareja estaba plenamente convencido de que el bebé sería un varón.

El proceso de elección del nombre se ha convertido en uno de los temas centrales de la conversación televisiva. La invitada ha querido dejar claro que la decisión final recae sobre ella: "Todavía no hemos elegido el nombre, me toca a mí". Sin embargo, ha reconocido la enorme responsabilidad que conlleva escoger una denominación "que le guste a todo el mundo" y que marque para siempre la identidad de su primogénita. Esta tarea se ha complicado precisamente por el convencimiento previo de que tendrían un niño, lo que les había llevado a descartar opciones femeninas durante los primeros meses.

En este punto de la velada ha intervenido Terelu Campos, quien ejerce como colaboradora habitual del formato y que no ha ocultado su entusiasmo ante su futuro papel como abuela. La presentadora ha explicado a los espectadores que su hija tenía preparada una extensa lista de nombres masculinos, fruto de la certeza generalizada sobre el sexo del bebé. Además, Terelu ha revelado un detalle curioso sobre los gustos de la joven, asegurando que es una gran aficionada a los "nombres raros". Ante este comentario, Alejandra ha respondido con sentido del humor, apostillando que le atraen "todos los del mundo", dejando la puerta abierta a una elección poco convencional.