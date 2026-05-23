Emoción y "sentimientos encontrados" de Ana Obregón en el enlace nupcial de su sobrina Marta

La familia García Obregón ha vuelto a darse cita en un emotivo acontecimiento familiar. En esta ocasión, el motivo ha sido la celebración del matrimonio de Marta García Obregón, hija de Juancho García Obregón —hermano mayor de la popular actriz— y de Marta Vázquez de Castro, con Iago Álvarez Navarro. Un festejo nupcial que ha trasladado a toda la familia hasta el Real Sitio de San Ildefonso, ubicado en la provincia de Segovia, el lugar escogido por los novios para el esperado enlace.

La novia, Marta, con su padre y padrino, Juancho García Obregón

El padre de la novia ha ejercido el habitual papel de padrino, mostrándose visiblemente orgulloso a su llegada al templo. Junto a él, se ha desvelado el que suele ser el secreto mejor guardado de cualquier boda: el vestido de la protagonista. Para su gran día, la joven se decantó por un elegante diseño compuesto por un cuerpo ajustado y una falda con gran caída. Además, en lugar del clásico velo, prefirió completar su atuendo con una tradicional mantilla, aportando un toque clásico y sofisticado a su imagen nupcial.

Sin embargo, uno de los focos de atención de la jornada recayó sobre Ana Obregón. A su llegada a las inmediaciones del recinto, la presentadora no pudo ocultar los profundos sentimientos que la embargaban en una fecha tan señalada.

Ana Obregón con sus hermanas Amalia y Celia

Como es habitual en este tipo de reuniones familiares, la figura de su hijo flotaba en el ambiente, haciendo que las ausencias se sintieran con mayor intensidad. "Es un día superemocionante, adoro a mi sobrina, Martita era de las primas favoritas de Aless y bueno (...)", confesaba la polifacética artista ante los medios de comunicación allí congregados, sin poder evitar que se le quebrara la voz. Asimismo, reconoció experimentar "sentimientos encontrados", afirmando con rotundidad que a su hijo "le hubiera encantado" poder vivir en primera persona el casamiento de su prima.

En el terreno puramente estilístico, Ana Obregón se alzó como una de las invitadas más elegantes de la velada gracias a un cuidado conjunto de Alejandro de Miguel. La presentadora deslumbró con un traje en tono azul celeste, que combinó con los complementos adecuados para la ocasión. Cabe destacar que acudió sola a la ceremonia, decidiendo dejar a la pequeña Ana Sandra al cuidado de su entorno en casa, al considerar que un evento de estas características resultaría demasiado agotador para alguien de su corta edad.

Javier García Obregón y María Tevenet

Pese a esta ausencia infantil, el respaldo familiar fue absoluto. Quienes no quisieron perderse el acontecimiento fueron otros miembros destacados del clan, como Javier García Obregón, que llegó acompañado por su esposa, María Tevenet. También hicieron acto de presencia Javier García Obregón Lago, junto a su mujer Eugenia; las inseparables hermanas de la actriz, Celia y Amalia, arropadas por sus respectivas hijas; y, como era de esperar, Juancho García Obregón hijo, quien se mostró radiante de felicidad por poder festejar por todo lo alto el esperado matrimonio de su hermana.