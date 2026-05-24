María Peláe se casa con su novia Alba Reig tras siete años de relación

La cantaora María Peláe anuncia que se casa. No dice cuándo ni dónde. La novia es Alba Reig, exintegrante del grupo musical Sweet California. Llevan unidas desde 2017 y ahora quieren formalizar esa unión.

Pero ¿quién es María Peláe y por qué su primer apellido no lo escribe tal y como figura en su carné de identidad?

Se trata de una artista flamenca, especializada en rumbas, que también interpreta canciones pop con un toque andaluz. Con trece años empezó a tocar la guitarra y a los dieciséis ofreció su primera actuación en público.

Comenzó a estudiar Medicina, luego Trabajo Social, después Antropología para, sin terminar ninguna de esas carreras, dedicarse profesionalmente al cante, siguiendo la tradición familiar: su madre, Susana, fue bailaora y su abuela, cantaora en el legendario y ya renovado Café de Chinitas malagueño. María es de esa capital. Y se define como flamenca, pero no cantaora. No sabemos por qué dice tal cosa, pues lo es, aunque no siempre, al mezclar géneros distintos como el pop.

Lo que es original en María Peláe son sus letras, donde mezcla crítica social con aportaciones humorísticas. Ya se desprende tal cosa con los títulos de algunos de sus temas: Estoy buscona, Si se achucha, entra, La putukita… Comenzó a actuar en 2010 llevando grabados hasta la fecha cuatro álbumes: Hipocondría (2017), La flocrónica (sic, 2022), Al baño María (2023) y Navidad flamenca a lo Peláe (2024).

Una de sus facetas es la de imitadora de Lola Flores, a la que coloca en el centro de sus devociones, haciéndose llamar la Lola Flores millennial. Interpreta canciones propias en las que colabora en la parte musical su pareja.

María Peláe está muy introducida en los círculos de jóvenes seguidores de las innovadoras de las canciones aflamencadas, en las que la guitarra no es el instrumento esencial, sino otros más propios del pop. Ha desarrollado su carrera actuando en el Benidorm Fest de 2024 y en la novena temporada de Tu Cara Me Suena.

En cuanto a por qué ha adoptado el apellido escrito tal y como lo pronuncian los andaluces, se debe simplemente a que antes de que ella se diera a conocer artísticamente ya existía una María Peláez, conocida nadadora.