Tamara Falcó e Íñigo Onieva presumen de complicidad familiar con Carolina Molas en Ibiza

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han disfrutado de un fin de semana familiar en Ibiza, donde han aprovechado para descansar y degustar la gastronomía local.

Una escapada en la que han estado acompañados de la madre de Íñigo Onieva, Carolina Molas, con quien Tamara tiene una excelente relación, tal y como se puede ver en las imágenes que ha compartido en Instagram.

Para esta visita a la isla, ambas han apostado por unos estilismos relajados de estilo ibicenco. Tamara optó por un caftán blanco bordado con flores en tonos rojos y verdes, un pantalón blanco a juego, cinturón trenzado en tonos rojos y zapatillas blancas.

Por su parte, Carolina eligió un conjunto de dos piezas de chaleco corto, top de estampado zigzag en tonos azules y pantalones bombachos, con sandalias y bolso en tonos marrón a juego.

Un viaje en familia que llega justo unos días después de saber que Alejandra Onieva, hermana de Íñigo, había contraído matrimonio en secreto con Jesse Williams, a quien conoció en 2024 durante el rodaje de la serie 'Hotel Costiera'. Pocos días después se dio a conocer que esperan su primer hijo en común, después de que Alejandra mostrara las imágenes de su embarazo en redes sociales con la palabra "Vida".