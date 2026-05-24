Tatiana Blatnik, ex de Nicolás de Grecia y Elías Sacal, ex de Mar Flores: ¿Nueva pareja?

Tatiana Blatnik, quien fuera durante 14 años mujer del príncipe Nicolás de Grecia, podría haberse convertido, en uno de los nombres que más interés han despertado en la edición de 2026 del Festival de Cannes, después de dejarse ver en actitud cercana con el empresario mexicano Elías Sacal, ex pareja de Mar Flores.

En el exclusivo hotel du Cap-Eden-Roc de Antibes, en Cannes, refugio habitual de millonarios, miembros de la alta sociedad y celebridades, Tatiana y el empresario han sido vistos muy relajados y especialmente cariñosos. Los abrazos espontáneos, las bromas y risas mientras posan abrazados mientras se hacen una foto y la cercanía que han demostrado, no ha tardado en despertar comentarios de algo más que una amistad entre ambos.

Unas imágenes que fueron tomadas después de que ambos asistieran, juntos y muy elegates, a la conocida gala amfAR, una cita benéfica creada en 1993 por Elizabeth Taylor, destinada a la lucha contra el VIH que se celebra durante el Festival de Cannes. Una gala que en su edición de 2026 ha reunido a nombres como Eva Longoria, Heidi Klum o Bar Refaeli, y que ha estado presentada por Geena Davis.

La venezolana siempre se ha caracterizado por mantener un perfil discreto, incluso cuando se separó del príncipe Nicolás. Un divorcio, que tuvo lugar en 2024 y que sorprendió a todos. Poco después, el príncipe Nicolás rehízo su vida junto a Chrysi Vardinoyannis, íntima del entorno de la Familia Real griega, mientras que Tatiana optó por permanecer en Grecia y alejarse del foco mediático mientras dedica su vida a proyectos relacionados con la salud mental y el bienestar social.

Miembro de una de las familias más influyentes de México vinculada a la construcción y la banca, Elías Sacal siempre ha cultivado un perfil hermético. Personaje habitual en el universo del arte contemporáneo y el coleccionismo internacional, es una figura muy importante del sector inmobiliario turístico que conecta México, Miami, Nueva York y el sur de Francia.

Durante años, el nombre de Sacal estuvo ligado a Mar Flores, con quien protagonizó una de relación de idas y venidas. Elías Sacal llegó a la vida de Mar Flores en octubre de 2016 y terminaron definitivamente en 2025. Desde entonces, Sacal ha mantenido su habitual perfil discreto en todo lo relacionado con su vida privada.