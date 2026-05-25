Alejandra Rubio reaparece en televisión y responde a las críticas con tres mensajes íntimos

Dos meses después de anunciar su retirada temporal de la pequeña pantalla tras las polémicas surgidas por su embarazo, Alejandra Rubio ha regresado al plató de ¡De viernes!. La joven ha reaparecido en el programa de Telecinco para promocionar su primer libro, Si decido arriesgarme, contando con su madre, Terelu Campos, como testigo de este retorno mediático. Durante la entrevista, ha explicado los motivos de su repentino adiós como colaboradora, dejando abierta la posibilidad de volver a trabajar en televisión si surge alguna propuesta interesante.

"Yo estoy aquí para hacer promoción de mi libro, no me voy a sentar la semana que viene en un plató diariamente", afirmó. Sin embargo, no descartó un cambio de planes en el corto plazo al asegurar que "igual dentro de un mes sí". "Es que no te lo puedo decir, no te lo puedo asegurar. De momento, no me lo ha ofrecido nadie", concluyó, valorando positivamente este descanso mediático que le ha permitido centrarse en su familia, su embarazo y su faceta de escritora.

Esta reaparición televisiva ha vuelto a suscitar críticas, ya que algunos espectadores consideran contradictorio su regreso al mismo medio del que decidió alejarse para evitar la exposición pública de su vida privada. Ante esta ola de comentarios negativos, Alejandra ha optado por contestar a sus detractores publicando tres reflexiones muy personales a través de sus redes sociales, las cuales había escrito en su teléfono móvil durante los primeros meses del presente año.

Estos textos redactados a comienzos de 2024, poco después de iniciar su relación con Carlo Costanzia, abordan sus sentimientos hacia su actual pareja, el profundo vacío dejado por su abuela María Teresa Campos, fallecida en septiembre de 2023, y el constante apoyo que le brinda su madre. "Hay veces que callarse está bien, te vas haciendo mayor, una familia que cuidar y ya casi todo carece de importancia", escribió la joven en la introducción de una de sus publicaciones más sinceras.

En relación con Terelu, el texto fechado el 17 de mayo relata pequeños detalles cotidianos que demuestran el amor maternal, como prepararle su comida favorita a pesar del esfuerzo que supone. Por otro lado, en una emotiva carta abierta a María Teresa Campos del 22 de marzo, Rubio expresa su incertidumbre vital y su dolor ante la pérdida. "No sé qué me dirías si vieras la situación en la que estoy, abuela, probablemente que todo pasará", reflexiona en estas anotaciones íntimas.

Finalmente, la última de estas notas, fechada el 1 de abril, está dedicada a Carlo Costanzia, evidenciando la fuerte conexión de la pareja frente a las dudas iniciales de la opinión pública. "Que todo salga igual de fácil que cuando me acuesto en tu pecho y me duermo rápido", confiesa Rubio, subrayando la paz y tranquilidad que le aporta su relación sentimental. Con la publicación de estos fragmentos, la autora busca defender su vocación literaria y silenciar los juicios sobre su trayectoria profesional.