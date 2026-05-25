Frank Cuesta y Paloma Ramón se casan en una íntima ceremonia budista en Tailandia

Frank Cuesta ha consolidado su historia de amor con Paloma Ramón. La pareja ha contraído matrimonio en una discreta y emotiva ceremonia budista celebrada en Tailandia, el lugar que se convirtió en el escenario de su romance. "El día más perfecto y especial de nuestras vidas", compartió emocionada la valenciana a través de sus redes sociales, donde dejó ver algunos de los momentos más significativos de la celebración.

Paloma no dudó en dar detalles sobre los rituales del enlace en su cuenta de Instagram, explicando que se trató de una "boda tradicional tailandesa, vestimenta, recogido, make up y ceremonia correspondiente. Donde nos conocimos y donde hemos pasado por todo rodeados de nuestra familia: los animales".

La publicación se llenó rápidamente de felicitaciones por parte de sus seguidores, quienes han sido testigos del crecimiento de la pareja. Para cerrar el emotivo anuncio, Paloma añadió: "El día más maravilloso, especial y perfecto de nuestras vidas. Estamos con quien queremos estar y donde queremos estar".

Un amor que nació entre correos y el santuario

La historia de la pareja se remonta a 2021, cuando Paloma, ferviente admiradora del trabajo de Cuesta, decidió enviarle un correo electrónico con su currículum. Lo que empezó como una propuesta laboral terminó en un viaje al santuario de animales en Tailandia, donde la chispa no tardó en surgir. "Paloma lleva un montón de tiempo ayudando en el santuario y claramente tenemos una relación personal", confesaba el propio Frank en 2025 tras años de discreción.

Este enlace matrimonial llega como un soplo de aire fresco y un broche de oro para el presentador, quien ha dejado atrás unos meses sumamente convulsos marcados por una tensa batalla judicial con su exmujer Yuyee, una retención policial y un grave incidente de salud que casi le cuesta la vida tras el ataque de una cobra escupidora.