Morante de la Puebla y Elisabeth Garrido se separan tras 16 años juntos

El mundo del toro y la crónica social se han visto sacudidos por una noticia completamente inesperada. Tras 16 años de sólida relación, Morante de la Puebla y su mujer, Elisabeth Garrido, han decidido separarse de manera definitiva.

La pareja, que siempre se había caracterizado por mantener un perfil sumamente discreto y alejado del foco mediático, pone fin a una de las uniones más estables del panorama taurino. Fruto de su matrimonio nacieron sus dos hijas en común, quienes se han convertido en la máxima prioridad para ambos en este delicado proceso de ruptura.

La separación se ha conocido gracias a la publicación del libro Memoria de Morante (Debate), de Vicente Zabala de la Serna, donde relata algunos momentos importantes en la vida del torero, tal y como recoge Vanitatis. El periodista escribe que Morante tenía "pendientes dolorosos asuntos personales por resolver" en octubre de 2025, poco después de cortarse la coleta, y aborda la ruptura de forma explícita: "Morante ha regresado a La Puebla para resolver algunos asuntos personales delicados. Una segunda separación matrimonial que, por ser parte de su estricta intimidad, no puede serlo de estas páginas. El maestro se ha divorciado de Elisabeth Garrido, con quien tiene dos niñas. La crisis de pareja ha pesado también en su ánimo".

Los caminos de Morante y Elisabeth se cruzaron desde que eran niños en su localidad natal, Puebla del Río (Sevilla). Sin embargo, no fue hasta el año 2009 cuando iniciaron una relación sentimental que consolidó la estabilidad del torero tras su divorcio de su primera esposa, Cynthia Antúnez.

En noviembre de 2010, la pareja formalizó su amor en una íntima boda civil celebrada en la Hacienda Los Ángeles, en Alcalá de Guadaíra. Desde entonces, Elisabeth no solo se convirtió en su compañera de vida, sino también en su mayor apoyo y refugio en los momentos más complejos de la carrera profesional y personal del diestro, incluyendo sus recurrentes batallas contra la depresión. Además de la vida familiar, ambos compartían proyectos empresariales en su tierra natal.

Aunque los motivos específicos que han llevado al desgaste de la convivencia no han trascendido públicamente, fuentes cercanas aseguran que la decisión se ha tomado desde el respeto mutuo. Fieles a la línea que han mantenido durante más de tres lustros, tanto el torero como Elisabeth Garrido pretenden afrontar esta nueva etapa con total privacidad, priorizando en todo momento el bienestar de sus hijas menores.