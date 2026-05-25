Preocupación por el estado de salud de Rappel tras ser ingresado de urgencia en la UCI

El conocido vidente Rappel ha tenido que ser ingresado este fin de semana en la unidad de cuidados intensivos debido a fuertes hemorragias digestivas, una noticia que ha generado un enorme impacto y ha despertado una máxima preocupación por su estado de salud. Tal y como se ha podido saber y se ha comentado en el programa El Tiempo Justo, el televisivo, de 80 años de edad, ha estado bajo la estricta vigilancia de los médicos en las últimas horas a consecuencia de este grave bache.

El motivo de su hospitalización en la uci ha sido una diverticulitis, que consiste en la inflamación de unos pequeños sacos o bolsas, conocidos como divertículos, que se originan y se forman en las paredes del intestino grueso o colon. Esta dolencia puede verse influida en su desarrollo por varios factores y motivos, entre los que se encuentran de manera habitual la falta de fibra en la dieta, el estreñimiento o el tabaquismo.

Este delicado episodio médico se suma a otros problemas de salud que el vidente ha tenido que afrontar en los últimos tiempos. Hace ya tres años, Rappel tuvo que ser ingresado en el Hospital Universitario HM Torrelodones de Madrid tras sufrir una neumonía que obligó a su hospitalización. En aquella ocasión, todo comenzó con un malestar general durante una cena, acompañado de fuertes escalofríos. Al notar los médicos los principios de neumonía, decidieron ingresarle de inmediato de manera preventiva debido a su avanzada edad y para evitar así posibles complicaciones mayores.

Sin embargo, las complicaciones no terminaron ahí en aquel momento, ya que tan solo un mes después de recibir el alta médica por dicha neumonía, el vidente se vio obligado a regresar al hospital. Aquella recaída estuvo vinculada directamente con problemas de los divertículos derivados de la fuerte medicación que había tenido que ingerir durante todo su proceso de recuperación anterior. Debido a ese contratiempo, Rappel se vio forzado en esos momentos a seguir una dieta muy estricta y a permanecer bajo un riguroso control médico, unos antecedentes que ahora vuelven a la luz tras este nuevo y alarmante ingreso.