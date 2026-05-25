Preocupación por el estado de salud de Rappel tras ser ingresado de urgencia en la UCI

El conocido vidente Rappel ha tenido que ser ingresado este fin de semana en la unidad de cuidados intensivos debido a fuertes hemorragias digestivas, una noticia que ha generado un enorme impacto y ha despertado una máxima preocupación por su estado de salud. Tal y como se ha podido saber y se ha comentado en el programa El Tiempo Justo, el televisivo, de 80 años de edad, ha estado bajo la estricta vigilancia de los médicos en las últimas horas a consecuencia de este grave bache.

El motivo de su hospitalización en la uci ha sido una diverticulitis, que consiste en la inflamación de unos pequeños sacos o bolsas, conocidos como divertículos, que se originan y se forman en las paredes del intestino grueso o colon. Esta dolencia puede verse influida en su desarrollo por varios factores y motivos, entre los que se encuentran de manera habitual la falta de fibra en la dieta, el estreñimiento o el tabaquismo.

Este delicado episodio médico se suma a otros problemas de salud que el vidente ha tenido que afrontar en los últimos tiempos. Hace ya tres años, Rappel tuvo que ser ingresado en el Hospital Universitario HM Torrelodones de Madrid tras sufrir una neumonía que obligó a su hospitalización. En aquella ocasión, todo comenzó con un malestar general durante una cena, acompañado de fuertes escalofríos. Al notar los médicos los principios de neumonía, decidieron ingresarle de inmediato de manera preventiva debido a su avanzada edad y para evitar así posibles complicaciones mayores.

Sin embargo, las complicaciones no terminaron ahí en aquel momento, ya que tan solo un mes después de recibir el alta médica por dicha neumonía, el vidente se vio obligado a regresar al hospital. Aquella recaída estuvo vinculada directamente con problemas de los divertículos derivados de la fuerte medicación que había tenido que ingerir durante todo su proceso de recuperación anterior. Debido a ese contratiempo, Rappel se vio forzado en esos momentos a seguir una dieta muy estricta y a permanecer bajo un riguroso control médico, unos antecedentes que ahora vuelven a la luz tras este nuevo y alarmante ingreso.

Actualización: ya ha recibido el alta

Según informa Europa Press, Rappel ha permanecido un total de tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos, un tiempo en el que la situación llegó a complicarse de manera notable debido a una hemorragia persistente que los facultativos no conseguían frenar. Ante la gravedad del cuadro clínico, el equipo médico se vio obligado a suministrarle varias transfusiones de sangre para mantenerlo estable. El propio protagonista confirmaba la seriedad de lo ocurrido con unas sinceras declaraciones sobre su estancia en la UCI: "He estado muy fastidiado. He estado en la UCI tres días y me tuvieron que poner dos transfusiones de sangre, porque tuve una hemorragia producida por los divertículos, que ya tuve yo problemas hace años".

Afortunadamente, tras superar esa fase crítica y someterse a una exhaustiva batería de pruebas médicas en planta, los especialistas determinaron que el peligro había pasado. El televisivo ha recibido finalmente el alta médica esta tarde y ya se encuentra en su domicilio, donde guarda un necesario reposo, completamente alejado del enorme revuelo mediático que ha generado su hospitalización. A pesar de la tranquilidad de estar en casa, Rappel ha querido confesar el profundo temor que sintió durante este bache de salud: "Echaba sangre como si estuviera pariendo. En mi vida he estado en una UCI. Me asusté mucho. No me dolía, pero no era normal. Me han hecho dos resonancias para ver si había alguna secuela de algo y está todo bien. Ya he pasado el susto y la ITV".