Rocío Flores y Raquel Mosquera contra Rocío Carrasco: "Se tiene que estar arrepintiendo de haber hecho lo que ha hecho"

Jonathan Andic se refugia en la religión. Según LOC, el hijo del fundador de Mango busca consuelo en el judaísmo. Su mujer, Paula Nata, se ha convertido y hasta se ha cambiado el nombre por otro hebreo. Se han casado en una ceremonia religiosa íntima a la que apenas acudieron una decena de personas, con un perfil bajo.

El matrimonio ya se casó por lo civil en septiembre de 2024, tres meses antes de la muerte del empresario. Según LOC, al hijo no le hizo gracia que su padre le pidiera que firmara un contrato prenupcial para proteger su fortuna. LOC da por hecho que justo antes de la muerte del empresario, la relación entre padre e hijo era buena en el momento en el que se produjeron los hechos.

Isabel Pantoja podría tener su estrella de la fama en Miami. Mientras, se están empezando a hacer cábalas de cuándo saldrá la exclusiva de la reconciliación entre madre e hijo.

Tatiana Blatnik, ex de Nicolás de Grecia, podría ser la nueva de Elías Sacal, ex de Mar Flores. El empresario mexicano, que ha sido durante años el novio guadiana de Mar Flores, ha sido visto en actitud cariñosa en Cannes con Tatiana Blatnik, la que fuera durante 14 años esposa de Nicolás de Grecia. La flamante pareja acudió junta a la gala amfAR, y después compartieron abrazos y sonrisas.

La policía británica ha reconocido que está investigando al príncipe Andrés por presunta conducta sexual inapropiada hacia una mujer durante la edición de Royal Ascot de 2002, celebrada en pleno Jubileo de Oro de la reina Isabel II.

Alejandra Rubio volvió a De Viernes para presentar su novela. Sus declaraciones se han hecho virales porque se ha negado a hablar de su vida privada, que es lo que realmente interesa. "Mi intención es hablar de mi libro y me habéis invitado", aseguró, para acabar respondiendo, como manda, a las preguntas de los colaboradores.

Rocío Flores y Raquel Mosquera estuvieron juntas en plató por primera vez. Aunque la audiencia les dio la espalda y no hicieron un gran dato, y a pesar de que la figura de Pedro Carrasco sobrevoló durante todo el programa, el reencuentro sirvió para cerrar heridas abiertas y para poner en su sitio a Rocío Carrasco, sobre todo en lo que respecta a la actitud que mantuvo con su padre. Mosquera negó que Pedro Carrasco hubiera pegado a su hija cuando le anunció que estaba embarazada, ni tampoco que hubiera discutido nunca con Rocío Carrasco, afirmando que nunca hubo ni una fricción.

"Mi madre se tiene que estar arrepintiendo el resto de su vida de haber hecho lo que ha hecho con su padre y que se haya muerto y no se haya hablado con su padre", dijo sobre la relación de su madre con Pedro Carrasco. Y siguió: "Es una cosa que le va a pesar en la conciencia toda la vida. Una vez más me vuelve a dar mucha pena. Por conflictos de los adultos salen perjudicados los niños pequeños".