Borja empieza a ejercer de representante de los Thyssen

Francisco y Cayetano Rivera podrían reclamar (por enésima vez) los bienes de su padre, según informa el portal Informalia. "Algo tendremos que hacer", ha respondido Fran Rivera al ser preguntado por la retirada de Cantora de varios de los artículos que había dentro y que se ha llevado Kiko Rivera provisto de una sierra radial.

A los hijos mayores de Paquirri no les habría sentado nada bien que algunas de las pertenencias, como dos coches antiguos de marca o las calesas, estuviesen en un estado lamentable. Kiko y sus acompañantes también se habrían llevado una maleta con documentos y siete cabezas de toro. Lo que no se sabe es si se llevaron los famosos trajes de torear de su padre, los fundones u otros enseres taurinos. Además, entre las cabezas de toro habría una que fue un regalo del ganadero Samuel Flores para Francisco y Cayetano, y que lleva una inscripción con sus nombres.

El digital habla de una mudanza en la que, además de Loli y Kiko con la radial, participaron varios trabajadores que conducían una grúa y varios camiones.

Jonathan Andic ha anunciado que deja temporalmente la vicepresidencia de la compañía para centrarse en defenderse de la acusación de homicidio que pesa contra él. En la carta, remitida a EFE por portavoces autorizados de la familia, el hasta ahora vicepresidente de Mango argumenta que la "atención y el foco" que exige su defensa en el proceso judicial, tras su imputación por el presunto homicidio de su padre, le impide "mantener el alto compromiso" que exigen sus responsabilidades en la compañía.

Tita Thyssen no estuvo anoche en la inauguración de la exposición de la pintora polaca Ewa Juszkiewicz en el Museo Thyssen. A pesar de que los medios estaban expectantes por si Tita acudiría a inaugurarla, la baronesa no hizo acto de presencia y sigue convaleciente en su residencia de Mas Mañanas, en la que se recupera de una dolencia que no ha sido explicada.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta actuaron como anfitriones en el Museo. La respuesta de Borja a Paloma Barrientos fue: "Sigue en Sant Feliu y vigilada. Todo en orden".

En el entorno de Tita siguen empeñados en transmitir una imagen de tranquilidad, aunque también se ha visto cómo en los últimos días Borja ha acudido al notario, quizá con el fin de dejar claros asuntos relacionados con su herencia.