Carmen Borrego defiende a su hijo José María Almoguera tras el último feo de Alejandra Rubio

La inesperada vuelta a los platós de televisión de Alejandra Rubio, tan solo dos meses después de haber anunciado su retirada temporal para centrarse en su segundo embarazo, ha vuelto a agitar las aguas en el seno de su conocida familia. El regreso mediático ha servido para reabrir el conflicto latente con José María Almoguera, provocando un nuevo cruce de declaraciones que pone en evidencia la tensión existente en el clan. Lejos de apaciguar los ánimos, el último desencuentro tiene como telón de fondo un evento cultural que debería haber sido motivo de celebración conjunta.

Todo comenzó cuando la joven aseguró ante los espectadores del programa ¡De Viernes! que había cursado invitación a toda su familia, incluido el nieto de María Teresa Campos, para la próxima presentación de su primera novela en la Feria del Libro de Madrid. Según su versión, incluso le habría comentado expresamente a su tía que la presencia de su primo era más que bienvenida. Sin embargo, la réplica no se hizo esperar y desmintió de forma categórica esta supuesta invitación inicial.

Visiblemente molesto, el joven reapareció en el espacio El Tiempo Justo para dar su versión de los hechos. Reconoció sentir que su prima ya no le considera parte de su círculo íntimo, ignorando por completo qué motivo ha podido causar este distanciamiento. Además, destapó que el mensaje para asistir a la firma de ejemplares le llegó el sábado por la mañana, precisamente horas después de que la protagonista afirmara en televisión haberlo invitado. Al parecer, la tía de la autora tuvo que interceder previamente para que el aviso llegara a todos sus hijos, ya que en un primer momento solo lo habría recibido Carmen Rosa.

Ante esta situación, Carmen Borrego no ha dudado en pronunciarse y dar la cara por su hijo durante su intervención en Vamos a Ver. Ha confesado sentirse profundamente cansada de que el foco de la polémica siempre apunte en la misma dirección. En sus propias palabras, lamentó la sensación constante de ser los únicos señalados: "Yo trabajo en televisión como el resto de mi familia, y si vengo a trabajar y me ponéis esto tengo que contestar". Con esta afirmación, quiso defender su derecho a ejercer su profesión en Telecinco sin tener que asumir el papel de eterna responsable de las disputas.

Dejando claro que "lo único que ha dicho es la verdad", reafirmó la versión de los tiempos sobre el envío del mensaje. Expresó su hartazgo ante el trato desigual que percibe hacia su hijo y negó tajantemente que este busque perjudicar a su entorno. Asimismo, zanjó el asunto detallando cómo tuvo que solicitar expresamente que se tuviera en cuenta a ambos primos. Aunque le deseó el mayor de los éxitos a la futura madre en su faceta literaria y en la formación de su nueva familia, dejó en el aire su propia asistencia a la presentación, reconociendo que ya no tiene tan clara su presencia en un acto que ha terminado envuelto en controversia.