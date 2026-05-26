El adiós de Guardiola a Mánchester: reconciliación con su mujer y regreso a Pedralbes

Tras una década histórica y plagada de títulos, Pep Guardiola dirigió su último partido en el banquillo del Manchester City. Aunque el resultado en el campo no acompañó —una derrota por 2-1 ante el Aston Villa—, los focos se centraron en los homenajes al técnico catalán y, de forma muy especial, en las revelaciones sobre su vida privada que apuntan a una reconciliación con su esposa, Cristina Serra.

El club inglés quiso inmortalizar el legado del de Santpedor rebautizando oficialmente la grada norte del estadio como 'The Pep Guardiola Stand' y durante la inauguración de este sector ampliado, el técnico estuvo arropado por sus hijos, María, Valentina y Màrius, y por su padre Valentí, que acaba de cumplir 95 años.

Guardiola family & friends. The Pep Guardiola Stand. 🥹🩵 pic.twitter.com/hXv6YkcRav — City Xtra (@City_Xtra) May 24, 2026

Sin embargo, la gran sorpresa de la jornada fue la presencia de Cristina Serra en la fotografía oficial de la familia sobre el césped. La pareja, que inició su relación en 1994, sufrió una mediática ruptura a principios del año pasado tras tres décadas juntos, motivada aparentemente por la renovación de Guardiola con el club inglés hasta 2027, una decisión que chocaba con los deseos de Serra de asentarse en España.

"Estoy seguro de que Cris —una mujer excepcional— y mis hijos se darán cuenta, dentro de muchos años, de que el nombre de mi familia se quedará aquí para siempre", expresó un emocionado Guardiola ante los miles de aficionados de los Sky Blues.

Rumores de futuro: rumbo a Barcelona y al fútbol de selecciones

El adiós definitivo de Guardiola a Mánchester, adelantado en exclusiva semanas atrás por la prensa británica, parece ser el movimiento definitivo para salvar su matrimonio. Según fuentes cercanas a la pareja, ambos siguen portando sus alianzas de boda y han mantenido encuentros en Barcelona para limar asperezas, tal y como recoge Daily Mail.

Los planes de futuro del técnico parecen estar diseñados a la medida de esta nueva etapa personal. Guardiola ha puesto la mira en una espectacular mansión de nueva construcción valorada en 16 millones de euros en el exclusivo barrio de Pedralbes, en Barcelona, muy cerca de donde reside Serra actualmente.

Tras la exigencia diaria de la Premier League, varias informaciones apuntan a que el entrenador buscará dar el salto al fútbol de selecciones internacionales. Este rol le otorgaría la flexibilidad de agenda necesaria para fijar su residencia principal en Cataluña y pasar más tiempo con su familia.

Con una grada a su nombre en Mánchester y las maletas listas para regresar a casa, Pep Guardiola cierra el capítulo más laureado de su carrera en clubes, priorizando ahora reconstruir los puentes de su vida personal.