Frank Cuesta revela todos los secretos de su boda en Tailandia: "Es la primera mujer que mis hijos aceptan"

El naturalista Frank Cuesta se ha casado con su pareja, Paloma Ramón, en una íntima ceremonia budista celebrada en su propio santuario de animales en Tailandia. El herpetólogo compartió los detalles del enlace en el programa de Telecinco El Tiempo Justo, donde dejó clara la trascendencia emocional del evento para su familia: "Mis hijos están muy contentos porque es la primera mujer que mis hijos aceptan después de su madre. Son colegas, hablan todo el rato. Es más joven que yo, tiene una relación buenísima con ellos".

De hecho, su hijo se cogió un avión desde Francia para asistir, mientras que su hija se ausentó por exámenes en España, pero lo siguió por videollamada. Cuesta confirmó que la boda fue muy reservada: "Estábamos los que teníamos que estar, faltaron dos personas, éramos diez. Fue muy íntimo y salió todo perfecto".

El comunicador recordó que Paloma llegó a trabajar al santuario hace seis años y que "hubo idas y venidas por temas de visado y temas personales. Hace dos años se instaló aquí definitivamente. Decían que era una fan, pero lo que vino fue a trabajar. El roce hace el cariño". Asimismo, destacó el papel fundamental de su ya esposa aportándole "lealtad y aguante", especialmente frente a las críticas: "He tenido que decir y hacer cosas, hubo mucho escape y traición. A ella le ha caído mucho hate y aguantó. Es la persona que más acosada ha sido".

Respecto a la vestimenta tradicional tailandesa y a su icónica gorra, el herpetólogo explicó: "Es el atuendo típico tailandés. El vestido y el traje los hicimos en el mismo sitio. Cuando fui a hablar con los monjes, les dije que necesitaba algo para la cabeza, para mí era importante llevar la gorra". Los monjes no pusieron pegas, como tampoco lo hicieron con las Crocs que ambos calzaron por seguridad debido al clima: "Estamos en época de lluvia, hicimos la boda en medio del campamento y no está para andar ni con tacones ni con zapatos. Cuando terminó la ceremonia nos las pusimos porque, si no, te matas. Yo parecía El Chavo del Ocho".

Por último, Frank Cuesta repasó su situación actual en la reserva, asegurando que están mucho mejor que hace año y medio cuando el terreno fue un gran quebradero de cabeza: "La clave de todo es seguir trabajando, peleando y, al final, estamos mucho mejor que hace un año y medio". El naturalista mantiene su estricta rutina diaria: "Me levanto a las cuatro de la mañana, empiezo a trabajar, a las diez me voy a dormir. Recuperamos animales que vienen de jaulas y les enseñamos a ser animales, a que no sean animales para jugar", y presumió con ilusión de que por fin se están construyendo una casa para dejar de vivir en un contenedor.