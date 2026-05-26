Julia Janeiro fulmina en los juzgados a Kiko Hernández, que le tendrá que pagar 30.000 euros

El panorama judicial del ámbito de la prensa del corazón ha sumado un capítulo determinante tras la resolución definitiva adoptada por el Tribunal Supremo, la cual ratifica la condena contra el tertuliano Kiko Hernández por intromisión ilegítima en los derechos fundamentales de Julia Janeiro. La hija del torero Jesulín de Ubrique y la odontóloga María José Campanario deberá ser indemnizada por el excolaborador del extinto programa Sálvame con una suma de 30.000 euros, a la que se añaden las costas procesales devengadas de las instancias anteriores, disponiendo el televisivo de un periodo máximo de 20 días hábiles para efectuar dicho abono.

Esta cantidad económica complementa la ya firme penalización impuesta a Mediaset España, grupo de comunicación que optó en su momento por no interponer recurso de casación contra la resolución previa de la Audiencia Provincial de Cádiz y que fue condenado a sufragar 190.000 euros a la demandante, elevando la cuantía total de las indemnizaciones conjuntas a 220.000 euros.

La confirmación del fallo por parte del Alto Tribunal, que ha desestimado las pretensiones de Hernández, fue celebrada y difundida públicamente por la propia afectada a través de sus perfiles en plataformas digitales. La joven creadora de contenido no dudó en trasladar la resolución a su comunidad virtual manifestando textualmente: "Una vez más los tribunales me dan la razón". En su comunicado, enfocado directamente hacia la actitud mantenida por el colaborador y los espacios de Telecinco, sentenció de forma contundente: "El Tribunal Supremo condena a Kiko Hernández a indemnizarme con 30.000 euros (...) No todo vale". De este modo, la justicia pone fin a una controversia que se originó inmediatamente después de que Janeiro alcanzara la mayoría de edad en abril de 2021, momento en que el engranaje mediático de la citada cadena inició un seguimiento exhaustivo sobre su vida privada, aprovechando el fin de las restricciones legales que protegen a los menores de edad.

El origen del pleito

El origen de la disputa jurídica se remonta a la emisión sistemática de hasta 18 entregas de Sálvame en las que se desvelaron y debatieron aspectos íntimos del entorno personal, social y académico de la joven, abarcando incluso etapas de su infancia en las que era menor y no existía consentimiento alguno. Durante aquellas emisiones de la productora de Mediaset se llegaron a difundir alegaciones graves y sin contrastar, que iban desde supuestas disputas y malas relaciones con compañeras de colegio durante sus años escolares hasta aseveraciones infundadas que sugerían que había estado implicada en un delito de robo o que la vinculaban de algún modo con el consumo de sustancias estupefacientes. La repercusión y la presión ejercida por los reporteros y las cámaras del grupo audiovisual generaron, de acuerdo con la valoración de los magistrados, una situación de acoso de tal magnitud que obligó a la joven a trasladar su lugar de residencia para poder eludir la constante vigilancia mediática.

Este hostigamiento continuado provocó un profundo impacto en el núcleo familiar, tal y como quedó acreditado durante las fases de testificación del proceso judicial. María José Campanario compareció en sede judicial para describir pormenorizadamente el escenario emocional que atravesó su primogénita a raíz de la exposición pública y la constante persecución de los reporteros del grupo, empleando términos precisos para confirmar la "inquietud, impotencia, zozobra y angustia" padecida por la adolescente ante el asedio televisivo. La estrategia legal que ha conducido a este resultado fue diseñada y ejecutada por el bufete Averum Abogados bajo la dirección técnica de su socio director, el letrado Mario Bonacho. Cabe señalar que este mismo despacho jurídico ha estado al frente de litigios similares de gran impacto mediático, logrando recientemente una resolución condenatoria contra el canal autonómico Telemadrid por vulnerar el derecho a la intimidad de la empresaria Georgina Rodríguez y de su hermana.

La línea de defensa mantenida de forma conjunta por los representantes de la cadena y por Kiko Hernández se fundamentaba primordialmente en dos factores para solicitar la libre absolución o, en su defecto, una aminoración sustancial de las responsabilidades económicas. Por un lado, argumentaban que Julia Janeiro posee la condición de personaje con proyección pública debido a la indiscutible y prolongada notoriedad de sus progenitores en la prensa rosa a lo largo de las últimas dos décadas. Por otro lado, sostenían que su propia actividad en entornos digitales, donde ejerce como creadora de contenido enfocado a la moda y la estética y aglutina a una comunidad superior a los 200.000 seguidores en Instagram bajo el pseudónimo de Juls Janeiro, justificaba el interés de los medios de comunicación, alegando además que el canal se limitaba a reproducir imágenes que ella misma hacía públicas. Sin embargo, los órganos judiciales de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Jerez de la Frontera, y posteriormente el Tribunal Supremo, han desmantelado de manera categórica dicha argumentación.

La decisión de los magistrados

Los magistrados han dejado sentado en los fundamentos de derecho de la sentencia que la relevancia mediática de los progenitores no es una condición transferible de manera automática a la descendencia, determinando explícitamente: "Que sea hija de dos personajes famosos en el ámbito de la prensa rosa no dota a la recurrente, por el hecho de llevar un apellido determinado, de una mayor trascendencia pública". Al hilo de esta doctrina, el abogado Mario Bonacho recordó tras los encuentros judiciales el debate surgido en las salas, remarcando: "Una frase muy paradigmática de este juicio fue que ser un personaje público no se hereda, no puede ser considerada un personaje público porque sus padres lo fueran", añadiendo que "Los medios decían que ella, al ser hija de personajes públicos, también lo era, y desde el despacho lo negamos". Asimismo, la justicia determinó que el perfil de Instagram de la joven es ajeno a debates sobre su intimidad personal o familiar, señalando los jueces de manera textual: "Que la misma sea influencer no suscita por sí sola ningún interés mediático", aclarando que la finalidad de dichas cuentas es el intercambio social y de contenidos estéticos, y de ningún modo habilita a que se emitan juicios o reportajes sobre la vida íntima del titular en medios masivos sin su consentimiento expreso.

El dictamen judicial recalca que la conducta desplegada por los programas de Mediaset se realizó de manera continuada y sistemática, afectando múltiples vertientes del desarrollo de la demandante cuando apenas superaba la barrera de la adolescencia. En palabras del letrado de la acusación: "Es obvia la inquietud y sufrimiento derivado del intento de desprestigio del que fue objeto la joven y que tuvo una múltiple perspectiva, social, familiar y personal", haciendo hincapié en que en el periodo de las emisiones cuestionadas "ella era solo una adolescente que acababa de cumplir 18 años".

La agresividad de la cobertura de la cadena del grupo de Fuencarral quedó ejemplificada en iniciativas como la llevada a cabo por el programa Socialité, el cual llegó a emitir una cuenta atrás en su pantalla con los días y horas restantes para que la joven alcanzara la mayoría de edad, con el propósito explícito de proceder a "despixelar" y mostrar de manera nítida el rostro de la hija del diestro a partir de las fotografías privadas de sus redes sociales. Bonacho profundizó en este aspecto al señalar: "Se expusieron datos de su infancia, que encima eran a todas luces falsos y se vulneró su imagen porque de forma incesante usaban imágenes de su Instagram".

La resolución final dictada por el Tribunal Supremo convalida íntegramente las directrices marcadas originalmente por el Juzgado de Primera Instancia de Arcos de la Frontera. Además del pago estricto de las compensaciones por daños morales, que ascienden a los citados 190.000 euros por la parte correspondiente a la corporación televisiva y 30.000 euros por la responsabilidad directa del tertuliano, la sentencia original imponía a Mediaset la obligación de retirar y eliminar de manera definitiva todo el contenido audiovisual, digital o de cualquier otra índole relacionado con estas emisiones de todos sus soportes y archivos de distribución. Las únicas concesiones parciales otorgadas a las pretensiones de los recurrentes se limitaron a una ligera reducción en el cómputo de los intereses acumulados generados por las cuantías indemnizatorias primarias. Con este último pronunciamiento del Alto Tribunal se cierra de manera definitiva la vía ordinaria del conflicto, dado el carácter excepcional y restrictivo con el que el Tribunal Constitucional admite a trámite recursos de amparo sobre procesos relativos a derechos al honor y la intimidad, consolidando un importante precedente jurisprudencial en la protección de los hijos de celebridades frente al escrutinio mediático de los formatos de entretenimiento.