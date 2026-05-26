La excelente relación de los padres de la reina Letizia en la graduación de la hija de Telma Ortiz

Los padres de la reina Letizia coincidieron durante el pasado fin de semana en uno de los días más especiales en la vida de su nieta Amanda, que acaba de cumplir 18 años.

Fue el pasado 23 de mayo, cuando Amanda, la hija mayor de Telma Ortiz y el abogado Enrique Martín-Llop, se graduó en bachillerato en el International College Spain.

Mientras que Telma Ortiz prefirió mantenerse en un discreto segundo plano, donde se la pudo ver conduciendo su vehículo mientras entraba en el centro escolar para proteger la intimidad de su hija, Amanda estuvo acompañada, en un día tan importante para ella, por sus abuelos maternos Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano.

Paloma Rocasolano y Marcus Brandler

A pesar de separarse en 1999, los padres de la reina Letizia mantienen una excelente relación, tal y como se ha podido ver en este evento, donde ambos acudieron con sus respectivas parejas, Ana Togores, con la que Jesús Ortiz se casó en 2004, y el empresario de origen nigeriano Marcus Brandler, que comparte su vida con Paloma desde 2021. Ambos se saludaron de forma afectuosa y con absoluta cordialidad.

Para una ocasión tan importante, Paloma Rocasolano lució el vestido de estampado floral de Donna Karan que llevó en la pasada edición de los Premios Princesa de Asturias, mientras que Ana Togores optó por un pantalón de corte clásico en color crudo que combinó con una americana de color rosa.