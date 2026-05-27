El "Cara al show" de Marc Giró se hunde a mínimos y en laSexta ya se habla de "gran fracaso"

El ambicioso fichaje de Marc Giró por Atresmedia tras su más que solvente etapa en Televisión Española está resultando ser un dolor de cabeza en términos de audiencia. Lo que comenzó en abril de 2026 como una de las grandes apuestas de la temporada para el prime time de los martes en laSexta ha entrado en una preocupante tendencia a la baja. Tras el parón de emisión de la semana pasada, el formato ha tocado fondo en su última entrega, firmando un alarmante 4,5% de cuota de pantalla y apenas 347.000 espectadores, destapando una sangría de fieles que compromete su viabilidad en la parrilla.

El estreno de Cara al Show con Marc Giró el pasado 21 de abril inyectó un optimismo ciego en los despachos de laSexta. Apoyado en una intensa campaña de promoción y unos invitados acordes a la cadena donde se emite —Estopa, Jordi Évole—, el formato heredero de Late Xou firmó un prometedor 8,5% de share y 727.000 espectadores, superando por la mínima a su rival directo en Televisión Española, Al Cielo con Ella de Henar Álvarez.

Sin embargo, sostener un late show en el exigente horario estelar requiere de una fidelidad que el público parece negarle a Giró. La caída en su segunda semana ya fue un aviso —6,2%—, y aunque el programa experimentó un balón de oxígeno a mediados de mayo rozando el 8%, la accidentada estrategia de programación —con cancelaciones a última hora— ha terminado por desconectar a la audiencia. El desplome hasta el 4,5% actual sitúa al espacio muy por debajo de la media mensual de la cadena y lo deja en una posición de extrema vulnerabilidad.

La radiografía de la caída

Para entender la magnitud del bache, resulta imprescindible observar la trayectoria ascendente y posterior caída libre del programa desde su estreno hasta hoy:

En la entrega 1x01, emitida el 21 de abril de 2026 con Estopa, Jordi Évole y Chiara Oliver, el programa marcó su máximo histórico con un 8,5% de share y 727.000 espectadores.

En la entrega 1x02, emitida el 28 de abril de 2026 con Pedro Almodóvar y Najwa Nimri, la audiencia bajó a un 6,2% de share y 507.000 espectadores.

En la entrega 1x03, emitida el 5 de mayo de 2026 con Berto Romero y Alaska, el espacio continuó su descenso firmando un 5,2% de share y 425.000 espectadores.

En la entrega 1x04, emitida el 12 de mayo de 2026 con Gabriel Rufián y Pablo Alborán, se registró una notable recuperación subiendo al 8,0% de share y 639.000 espectadores.

En la entrega 1x05, emitida el 26 de mayo de 2026 con Inma Cuesta, Anna Castillo y Yolanda Ramos, el formato se desplomó a su mínimo histórico con un 4,5% de share y 347.000 espectadores.

'Gran fracaso' de la temporada

La última radiografía del prime time y el late night deja en una posición insostenible a Marc Giró cuando se compara con el resto de cadenas. El programa no solo pierde fuelle de manera aislada, sino que es arrollado por casi todas las opciones de la competencia, viéndose superado incluso por ofertas secundarias de la televisión pública. De hecho, en los pasillos de laSexta ya se habla del programa como 'el gran fracaso' de la temporada, con permiso de Aimar Bretos, cuyo rendimiento también deja mucho que desear.

La 1 de RTVE lidera el arranque del prime time con La Revuelta —con Borja Iglesias de invitado—, que congrega a 1.396.000 espectadores —12,1%—. El verdadero dolor para laSexta llega en la franja de confrontación directa: Al Cielo con Ella, el espacio conducido por Henar Álvarez, le gana la partida con holgura a Marc Giró firmando un 8,6% de share y 652.000 espectadores, casi el doble de lo obtenido por Cara al Show.

Antena 3 y Telecinco se consolidan como los gigantes comerciales este martes. El Hormiguero —con Lolita— comanda con un espectacular 14,7% —1.720.000—, mientras que el posterior cine con En Tierra Lejana retiene un sólido 11,4% —817.000—.

En Telecinco, el arrastre de First Dates: Folklore —8,4%— da paso a Supervivientes: Tierra de Nadie, que lidera la noche con un estupendo14,5% de share, a pesar de firmar una cifra de espectadores más concentrada —855.000— debido a su extensa duración.

La dura comparativa

Por un lado, Cuatro no solo rinde bien en el acceso con First Dates —5,3%—, sino que sus marcas de investigación y sucesos como Horizonte y Código 10 se disparan hasta un notable 9,8% de share —con 1.129.000 y 574.000 seguidores respectivamente—, cuadruplicando y duplicando la audiencia de laSexta.

Por otro lado, La 2 saca los colores a Cara al Show. El concurso Cifras y Letras —5,9% y 675.000— e incluso el estreno de Trivial Pursuit —5,1% y 510.000— superan con holgura al programa de Giró. Únicamente la emisión especial de los Premios de la Academia de la Música de España —2,2% y 217.000— queda por debajo.

El problema del arrastre

El bajón es especialmente preocupante si se analiza el 'paso de testigo' dentro de la propia cadena. El Gran Wyoming y su equipo en El Intermedio cumplen firmando un notable 7,0% de cuota y 804.000 espectadores. En cuanto Marc Giró asume el directo, laSexta pierde de golpe casi 3 puntos de cuota y 457.000 espectadores. El público huye de la cadena en cuanto arranca el late show.

Con una tendencia decreciente tan marcada y la pérdida de la batalla directa contra la oferta homóloga de TVE, el futuro de Cara al Show pende de un hilo.