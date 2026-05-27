El sorprendente gesto del Papa que ha conmovido a Patricia Pardo y Christian Gálvez en Roma

Los periodistas y presentadores Patricia Pardo y Christian Gálvez han vivido una jornada inolvidable este miércoles al viajar a Roma para ser recibidos en audiencia por el papa León XIV. Este encuentro se enmarca dentro de los preparativos para la próxima visita del sumo pontífice a España, un acontecimiento histórico en el que ambos ejercerán un papel destacado.

La pareja será la encargada de actuar como maestros de ceremonias en el multitudinario acto que el Papa presidirá en el estadio Santiago Bernabéu el próximo 8 de junio. Se espera que este recinto congregue a alrededor de 80.000 personas para la ocasión, en una jornada que contará además con las actuaciones musicales de destacados artistas españoles como David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges.

Profundamente emocionados y confesando su arraigada fe religiosa, los comunicadores han intervenido en directo en el magacín matinal de Telecinco, Vamos a ver, para compartir los detalles de su reunión con León XIV. "La última vez que estuve fuera del plató fue en la proclamación del Papa. Estábamos cubriendo el cónclave que fue un momento de entusiasmo y euforia bestial, como el de esta mañana también", ha asegurado Patricia Pardo, quien ha reconocido que la experiencia ha resultado todavía más especial al poder vivirla junto a su marido.

Por su parte, Christian Gálvez ha querido destacar la cercanía y humanidad del Papa relatando una sorprendente anécdota de la recepción vaticana. "Estábamos a escasos metros y vimos cómo de repente una persona subía en dirección al trono de León XIV y se ha caído. Todo el equipo de seguridad ha ido a socorrerle y ha sido el propio Papa el que se ha levantado para ayudarlo", ha comentado el presentador, visiblemente conmovido por el gesto.

Durante la cita, en la que la pareja ha intercambiado miradas de gran emoción, el Papa les ha obsequiado con un rosario bendecido. El objeto religioso incluye el escudo papal y su lema, "todos somos uno en Cristo". Un valioso recuerdo que la periodista gallega ha prometido llevar a las instalaciones de la cadena y que, sobre todo, mostrarán con orgullo a su hijo en común, Luca.

Precisamente, el viaje a Italia ha supuesto la primera separación temporal de su hijo, que tiene dos años y medio. "Es la primera noche que paso sin el niño, entonces ayer nos costó mucho. Está en familia y me ha faltado contratar francotiradores, pero es un bebé y le echo mucho de menos", ha bromeado Pardo, mostrando su faceta más maternal y su impaciencia por regresar a casa.

De cara al inminente compromiso en el estadio madridista, ambos admiten sentir una mezcla de nerviosismo y responsabilidad. "Estamos nerviosos y eufóricos, lo vivimos con mucha humildad y gratitud. Es algo que no te puedes imaginar ni soñar e intentamos que todo salga bien", han confesado. De momento, ya se encuentran ensayando en su domicilio, guardando con celo los detalles del acto para honrar la confianza depositada en ellos por la organización papal.