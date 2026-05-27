Lorena Gómez saca a la luz los perturbadores mensajes de la mujer que la acosa desde hace años

Lorena Gómez ha decidido romper su silencio y visibilizar la delicada situación que atraviesa desde hace tiempo. La cantante ha denunciado públicamente que es víctima de un grave acoso en redes sociales, una realidad a la que lleva haciendo frente más de dos años y medio y que ha terminado por afectar a su día a día y a su entorno más cercano. Con una evidente emoción al recordar los momentos más duros de este proceso, la artista confiesa el infierno que ha sufrido por su seguridad y la de su familia, relatando textualmente la gravedad de las advertencias que recibía: "Iba a firmas de discos, a conciertos, me amenazaba con que si salía con mi hijo a la calle, me podía pasar algo".

A pesar de la gravedad de los hechos, la pareja de René Ramos y concuñada de Sergio Ramos y Pilar Rubio optó inicialmente por la prudencia para evitar que el problema fuera a más. Según explica ella misma, prefirió mantener la discreción de cara al público: "Decidí callarme mucho tiempo porque digo 'no voy a echar más leña al fuego, esto lo soluciono con la Policía'". Sin embargo, la persistencia del hostigamiento la obligó a tomar medidas legales drásticas y acudir a los tribunales. "Llevo más de dos años y medio. Incluso he ido a juicio porque una persona me acosaba", continúa diciendo la intérprete de Me vuelvo a la vida, quien detalla que el modus operandi de la implicada era sutil pero alarmante: "Nunca insinuaba que iba a ser ella como tal, pero eran cosas bastante fuertes que tuve que denunciar a la Policía".

A pesar de haber acudido a las autoridades y de contar actualmente con una orden de alejamiento, la situación sigue su curso y el acoso no ha cesado. Cansada de las constantes salidas de tono, Lorena Gómez ha recurrido a su cuenta de Instagram para lanzar un mensaje directo a su acosadora a través de una historia en la que afirma con total impotencia: "No se cansa. Es impresionante. De verdad, que si estás escuchando esto, para". Para demostrar la magnitud del hostigamiento que denuncia que está sufriendo "así continuamente", la artista ha publicado dos capturas de pantalla con los mensajes recibidos por parte de una usuaria identificada como María del Puñal.

Los mensajes de la supuesta acosadora

En la primera de estas capturas se observa cómo la persona que la hostiga utiliza la música de Alejandro Sanz para dirigirse a ella, recreando algunas estrofas de la canción Viviendo deprisa: "Ya me cansé de vivir improvisando para ti. Ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí. Y he malgastado mis fuerzas, mira, viviendo deprisa. Ya no doy más, no me esperes, yo me quedo aquí".

Tras este inicio, la usuaria le reprocha una supuesta decepción amorosa en un tono muy victimista, añadiendo: "Qué gran canción y qué gran verdad... para las personas que viven una vida de mentiras, también para esas que mucho 'bla, bla, bla', pero nunca ejecutan. Mucho predicar, mucho aconsejar, pero no son capaces de dar un solo paso al frente, ni uno solo". El texto prosigue atacando las elecciones de la cantante, exponiendo que "esa es la vida que elige cada quien. Cada uno aquí elige con quién se queda, el qué se hablará y se olvidan que todo es tan sencillo y simple como un 'hola, ¿qué tal?'", criticando además que la gente se dedique a pensar en un futuro que todavía no existe por no saber comenzar por el presente. Finalmente, la acosadora eleva el nivel de manipulación psicológica al escribir: "No quiero seguir jugando más a tu juego, ya lloré todo lo que tenía que llorar. Ya he estado mal. Es más, necesité tener un accidente con el coche para reaccionar y ver que ahí no es. Quien no mueve un solo dedo por mí, no es porque no pueda, es porque no quiere".

La insistencia de la acosadora se hace todavía más evidente en la segunda captura de pantalla, correspondiente a un mensaje privado donde exige de forma obsesiva una reacción de la artista: "Déjame que te diga todo lo que tengo que decirte, que no es poco. Léeme, que ya estás acostumbrada a eso. No necesito que me contestes, no espero nada de ti. He estado esperando demasiado. La pregunta es por qué, si nunca me has dado nada". A pesar de decir que no espera nada, se contradice de inmediato suplicando atención: "Contéstame por aquí, con un emoticono, con un punto, por favor. Necesito saber que me estás leyendo. No te escuches a ti, no te hagas preguntas de qué puede ocurrir si me contestas". En un tono cada vez más apremiante y rozando el ultimátum, la usuaria le ruega: "Por favor, si yo desconecto, sabes que no me vas a encontrar nunca y no me va a importar porque ya no voy a saber nada de ti. Por favor, Lorena, hazme una señal, que llevo dos años y medio esperando. No esperaré más".

Lejos de calmarse, el mensaje concluye con una clara advertencia ante el temor de volver a ser bloqueada en las redes: "Si no me dices nada, me van a bloquear otra vez. Por favor, dame una señal o de verdad que desconecto todo. Y si te he visto, no me acuerdo. Yo nunca juro, pero como te jure hasta aquí... hasta aquí será. Que ya no sé qué tengo que pensar de ti".