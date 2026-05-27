Los Gemeliers relatan las secuelas de su agresión: "La verdad es que tengo miedo"

La gala de los Premios de la Academia de la Música, celebrada en el Palacio Municipal de Ifema, contó con la presencia de numerosas figuras reconocidas, entre las que destacó la asistencia de Daniel y Jesús Oviedo, conocidos artísticamente como Gemeliers. Los cantantes aprovecharon la ocasión para hablar con la prensa sobre su situación actual tras el complicado episodio vivido a principios de año.

Cabe recordar que hace tres meses, coincidiendo con la celebración de su cumpleaños, los artistas sufrieron un ataque con gas pimienta al salir de una discoteca en Madrid. El incidente, que tuvo lugar de madrugada y en presencia de sus parejas, obligó a su ingreso de urgencia en el hospital Gregorio Marañón debido a la gravedad de las lesiones oculares y respiratorias.

Ahora, más recuperados físicamente, los andaluces se sinceraron sobre las consecuencias anímicas de aquel suceso. "Borrarlo de la cabeza es muy complicado porque ha sido algo muy desagradable y en una fecha muy señalada, por lo que desgraciadamente lo recordaremos toda la vida", explicaron a su paso por la alfombra roja. Pese a que reconocen encontrarse bien, admiten que el trance ha supuesto un duro impacto psicológico.

En este sentido, uno de los hermanos detalló las secuelas que aún padecen a la hora de hacer vida normal: "La verdad es que uno cuando sale a la calle ya como que le tiene un poquito de miedo. Yo estoy un poquito más afectado, no es lo mismo de antes. La verdad es que tengo miedo". Para superar estos temores, además del apoyo familiar, han recurrido a la ayuda profesional. "La terapia ya de por sí era buena (...), pero en este caso mucho más", apuntaron, normalizando la necesidad de acudir a especialistas en salud mental.

En el ámbito legal, los cantantes han arrojado luz sobre el estado de la investigación, confirming que los responsables del asalto están plenamente identificados. "Queda esperar a que la Justicia dicte sentencia, que es algo que nos gustaría seguir de cerca y que la prensa os hagáis eco de a ver qué es lo que pasa con este tipo de acciones", aseveraron, a la espera de que se fije la fecha para el juicio.

Dejando a un lado el episodio violento, el dúo quiso enfocar la atención en su futuro profesional. Gemeliers anunció que se encuentran inmersos en la grabación de un nuevo trabajo de estudio que contará con importantes colaboraciones. Además, adelantaron el inicio de su próxima gira de conciertos, bautizada como Remember Tour 2.0, cuya primera actuación está programada para el 19 de noviembre en Sevilla.

Por último, los artistas dedicaron unas palabras a algunas figuras de la crónica social con las que mantienen una estrecha amistad. Se refirieron a la relación de Victoria Federica, confirmando que conocen a su pareja, Jorge Navalpotro, al que calificaron como un hombre "estupendo". Asimismo, mencionaron a Alejandra Rubio, a la presentación de cuyo libro, Si decido arriesgarme, en la Feria del Libro de Madrid esperan poder asistir para mostrarle su respaldo.