Preocupación por el estado de salud de Pepa Flores, 'Marisol'

Semana, que hace unos días avanzaba el ingreso hospitalario de Tita Thyssen, habla este miércoles del estado de salud de Pepa Flores, con una ventanita en portada en la que vemos una foto de archivo de la cantante.

Marisol, la niña que ilusionó a toda España, tiene ahora 78 años y atraviesa un momento delicado. Sigue recuperándose emocionalmente de la muerte del amor de su vida, el italiano Massimo Stecchini, con el que compartió sus últimos 35 años de vida, y hace cuatro meses tuvo que ser hospitalizada. La artista ha perdido mucho peso y toca recuperarse.

Esto ha hecho que sus tres hijas, siempre volcadas en ella, hayan empezado a "reorganizar algunos aspectos personales y económicos para garantizar el bienestar y la tranquilidad de la actriz". A la cabeza de estas decisiones está la venta del ático que la cantante tenía en la playa de La Malagueta, en Málaga, en el que vivía con Massimo. Pero también se ha desprendido de su finca en el pueblo de Moclinejo, en la que cuidaba a sus gallinas y tenía un huerto.

Ahora, Pepa se ha instalado en la casa de su hija Celia y vive volcada en su nieto y en su hermana mayor. Dice Semana que la artista ha regalado a sus hermanos la casa familiar en la que se criaron todos y que había comprado ella. Su familia contempla además, siempre según la revista, la posibilidad de contratar a una persona para que acompañe a la artista día y noche. Eso permitiría además a su hija Celia seguir adelante con sus compromisos profesionales.

Paloma Lago habla de su proceso judicial tras dieciséis meses de silencio

"Proceso judicial". No "calvario" ni nada que se le parezca. Hola define a la perfección la situación de Paloma Lago ahora que ha terminado la causa que la llevó a los tribunales para denunciar por agresión sexual a Alfonso Villares, el entonces consejero de Mar de la Junta de Galicia. Su nombre no aparece en todo el reportaje, por cierto.

Paloma rompe su silencio diecisiete meses después de los hechos denunciados en una entrevista "sin ninguna contraprestación económica" en la que habla de la "difícil" etapa que ha vivido y que además coincidió con la muerte de su padre.

Paloma asegura que se han dicho "muchas cosas que no se corresponden ni con la realidad ni con el expediente judicial" e insiste en que el archivo de la causa se ha sobreseído de manera provisional y no libre. Es decir, que podría reabrirse si se presentan nuevas pruebas. Pero no explica su versión de los hechos en ningún momento. Su única alusión al día de autos aparece en el capítulo de agradecimientos, en el que incluye a los psicólogos y la UFAM de la Policía Nacional, que forman parte "del equipo de protocolo que apoya a las mujeres que, como yo, se han visto en una situación vulnerable". Se entiende que los términos violación o agresión sexual volverían a ponerla en el disparadero.

La fe, su familia y haber sido abuela recientemente han sido su tabla de salvación, confiesa la modelo, que insiste en que va a seguir confiando en la justicia.

Bárbara Rey se recupera de sus lesiones paseando por las playas de Marbella

Poco se ha contado que Bárbara Rey ha tenido un accidente laboral durante un rodaje que terminó en el hospital. La vedette se golpeó la cabeza con una estantería metálica en una caída y han tenido que ponerle siete grapas en el cuero cabelludo.

Ahora Diez Minutos publica varias fotos suyas paseando por la playa de Marbella luciendo un bikini con estampado "animal print" que deja ver que Bárbara, a sus 78 años, sigue estando estupenda.

La actriz, que volvió a trabajar al día siguiente del accidente "porque no podía dejar el rodaje cortado", pasea por la orilla y rellena con agua del mar una botella de agua de cinco litros que luego se llevó a su casa. No sabemos si para hacerse las famosas ondas surferas o si se ha apuntado a la nueva corriente de beber chupitos de mar.

CÓCTEL DE NOTICIAS

Lucía Rivera rompe con Fernando Wagner tras casi dos años de relación. Hola avanza la noticia en primicia y apunta a la distancia como la culpable. La modelo acaba de regresar de Australia, donde se instaló a comienzos de la primavera por motivos de trabajo, y tiene previsto volver a marcharse en septiembre. Su noviazgo con el bróker inmobiliario residente en Palma de Mallorca se habría enfriado antes de su marcha y la decisión de romper ha sido tan consensuada que han quedado como amigos.

Rafa Nadal, homenajeado en Hola. El tenista estrena su documental y la revista recupera algunas de sus declaraciones más familiares. "Quiero ser un padre normal y corriente e intentar esforzarme por ser el mejor padre para mis hijos", asegura el deportista, que añade que no tiene demasiado interés en que sepan quién era su padre.

María Milans del Bosch se casa en Segovia y Hola hace carrusel de invitados. La hija de la estupenda periodista Marta Barroso ha contraído matrimonio con Bosco Olalquiaga y allá que ha ido ese sector de adinerados discretos encabezados por Pepe Barroso, Victoria López-Quesada o Teresa Urquijo, la esposa del alcalde de Madrid. Y por supuesto la colaboradora de Es La Mañana de Federico, Teresa de la Cierva.

También ha casado a su sobrina Ana Obregón, que se vistió de Alejandro de Miguel para acompañar a Marta García-Obregón en su día grande. Semana lleva a portada a los novios.

Raphael, en la comunión de su nieto. Toda la familia del cantante se ha reunido para homenajear al benjamín de la familia en una ceremonia en la que también ha estado Alejandro Reina, que es el novio de Amelia Bono, la madre de la criatura. Amelia y Manuel Martos se separaron hace años pero su relación es, al parecer, excelente.

Laura Escanes celebra los 31 años de su novio navegando por Mallorca. Diez Minutos lleva a portada a la influencer, que ha disfrutado de un fin de semana romántico junto a Joan Verdú en el que no han faltado los selfies y los posados. Según la revista, Laura acaba de comprarse una casa en Menorca que le ha costado 700.000 euros.