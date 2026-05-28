Bertín Osborne sufre una neumonía aguda y deja en el aire sus próximos conciertos

Bertín Osborne atraviesa un nuevo bache de salud. El cantante se encuentra actualmente inmerso en las grabaciones del nuevo espacio en el que concursará junto a su hija Eugenia Osborne, que llevará por título Noche de Familia y que se estrenará próximamente en Antena 3. Además, está en plena gira de despedida tras anunciar su retirada de los escenarios prevista para el año 2026, después de cuatro décadas de exitosa carrera musical. Sin embargo, todos estos compromisos profesionales se encuentran ahora mismo en el aire tras salir a la luz que padece una afección médica que le obliga a permanecer encamado, aquejado de una fiebre bastante alta desde hace varios días.

Ha sido su representante, Susana Uribarri, la encargada de proporcionar la última hora sobre el estado del artista. Durante su intervención este miércoles en el programa de televisión Y Ahora Sonsoles, explicó que no está atravesando un buen momento físico. Aunque la agente quiso lanzar un mensaje tranquilizador a sus seguidores asegurando que "no es alarmante", sí tuvo que reconocer abiertamente que el presentador "está en cama con una neumonía bastante aguda y bastante fiebre".

Esta enfermedad, si bien no reviste una gravedad extrema según su entorno, sí podría obligar a posponer los recitales que tenía previstos para este mismo fin de semana. Tenía agendadas citas importantes con su público: la primera este viernes en Madrid y la segunda el próximo domingo en Pontevedra. Por el momento, la productora mantiene ambas fechas en pie, pero la decisión final dependerá de la evolución médica y de las estrictas recomendaciones de los doctores, quienes evaluarán si una reaparición tan prematura podría ser perjudicial para su completa recuperación.

Lamentablemente, este no es el primer contratiempo que sufre a sus 70 años. Tras contraer el virus durante la pandemia, le diagnosticaron un cuadro persistente que le ha provocado varias faringitis, episodios de fuerte tos, una bajada generalizada de defensas y una fatiga crónica. A estas secuelas se sumó un severo resfriado por el cual se vio en la obligación de cancelar su participación en el pregón de las festividades de la Virgen de la Paz de la localidad madrileña de Alcobendas el pasado mes de enero.

En lo que respecta a la esfera estrictamente personal, la situación es mucho más favorable. Osborne atraviesa un periodo de calma emocional tras haberse producido un acercamiento hacia el hijo que tiene en común con Gabriela Guillén. Según apuntan diversas fuentes, se encuentra disfrutando de esta etapa de paternidad tras haber solucionado las diferencias iniciales.