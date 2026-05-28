María Pombo: "Pablo y yo hacemos muy buen equipo"

María Pombo siempre está ideando cosas y así lo manifiesta en sus redes sociales. De sobra es sabido que es una de las influencers con más seguidores de nuestro país, con más de tres millones en Instagram.

María acaba de presentar un nuevo refresco funcional que une autocuidado y disfrute con vitamina C y ácido hialurónico: se trata de Yuzz, de Mahou San Miguel. No solo es la embajadora de este producto, también forma parte integrante desde su creación. Esta bebida, según explicó en la presentación, cuida la piel desde dentro y se presenta bajo el lema 'Here you glow'. "Ojalá llegue a los bares, que sea una bebida social".

Sobre su papel en el mundo influencer, cuenta que "llevo muchos años en redes. No paro y reconozco que soy muy ambiciosa, y no digo que no a nada que sea una oportunidad de crecimiento. No sé cuál es el secreto de mi éxito, eso cada uno lo considera a su manera. Lo que sí es cierto es que estoy muy orgullosa de todos los pasos que he ido dando poco a poco. He nacido con el mundo influencer, que inauguramos hace 12 años. Al principio era como un poco tirarte a la piscina, ahora todo esto ha cambiado mucho, y se sabe por dónde ir, antes no".

Sobre el consejo que les daría a las nuevas generaciones que quieren entrar en el mundo de la influencia, "les aconsejo que tengan la cabeza muy bien amueblada, y que se relacionen con personas que los quieran mucho, porque al final, tanto el éxito como la crítica, te pueden llevar a lugares que no sean buenos. En mi caso mis padres me vigilan mucho y me dicen que no me venga arriba. Entre los que nos dedicamos a esto es cierto que hay rivalidades, como en todos los campos, y está bien".

María está casada desde 2019 con el empresario Pablo Castellano y son padres de tres hijos. "Mi marido siempre me apoya. Reconozco que Pablo y yo hacemos muy buen equipo. Todo lo que hago le parece bien, no es nada crítico conmigo, nada que ver con mis padres".

El verano, según comentó, lo pasarán en Cantabria en 'Casa Vaca', donde tienen una bonita casa.