Condenan a tres años de prisión al exasistente de Matthew Perry por inyectarle la ketamina

Un tribunal de Estados Unidos ha condenado a Kenneth Iwamasa, exasistente personal del actor Matthew Perry, a tres años y cinco meses de prisión por administrarle las inyecciones de ketamina relacionadas con la muerte del intérprete de Friends en octubre de 2023.

La jueza Sherilyn Peace Garnett ha ordenado además que Iwamasa, de 59 años, se entregue a las autoridades de California antes del próximo 17 de julio y pague una multa de 10.000 dólares –unos 8.600 euros– al Gobierno estadounidense.

Más de 25 inyecciones antes de la muerte

Según la acusación, Iwamasa administró al actor de 54 años más de 25 inyecciones de ketamina durante los días previos a su fallecimiento y al menos tres dosis el mismo día de su muerte. El exasistente se declaró culpable de los cargos en agosto de 2024, en el marco de la investigación abierta tras la muerte del actor, conocido mundialmente por interpretar a Chandler Bing en Friends.

La sentencia contra Iwamasa es la quinta dictada dentro del proceso judicial relacionado con el fallecimiento del actor. Entre los condenados figura también una narcotraficante conocida con el alias de la Reina de la Ketamina, sentenciada a 15 años de cárcel, así como su colaborador Erik Fleming, condenado a dos años de prisión.

Además, los médicos Salvador Plasencia y Mark Chávez han sido condenados a 30 años y a tres años de prisión, respectivamente.