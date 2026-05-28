Jessica Bueno, sobre la separación de Jota Peleteiro y Ajla Etemovic: "El tiempo pone a cada uno en su sitio"

En uno de los momentos de mayor estabilidad de su vida, Jessica Bueno ha reaparecido públicamente durante un evento organizado por una conocida marca de gafas. La modelo, que atraviesa una prolífica etapa profesional, no ha evitado responder a las preguntas de los medios sobre las polémicas que rodean a sus exparejas, mostrando una actitud prudente.

La noticia de la reciente separación de su exmarido Jota Peleteiro y padre de dos de sus hijos ha sido uno de los temas centrales. Ante el presunto fracaso matrimonial del deportista con Ajla Etemovic, la andaluza se ha mostrado cauta pero firme. Tras afirmar que era algo de lo que ya tenía constancia, ha sentenciado que "el tiempo pone a cada uno en su sitio". No obstante, ha querido dejar claro que no siente satisfacción por el dolor ajeno: "No me alegro. Cada uno allá con su vida. Yo solo me preocupo de la mía", ha zanjado.

Por otro lado, la maniquí también ha abordado su situación actual con el entorno de su exnovio Kiko Rivera. Sobre su pertenencia al clan Pantoja, ha sido rotunda al matizar que fue por poco tiempo y siendo muy joven. "Lo único que me une es mi hijo", ha aclarado. A pesar de la distancia, se muestra favorable a que el menor mantenga contacto con su abuela paterna, alegrándose de que se hayan resuelto las diferencias familiares por el bienestar del niño.

El ritmo de trabajo en la pequeña pantalla, con colaboraciones recurrentes en programas como Supervivientes, le exige un importante esfuerzo logístico. Residente en Sevilla, viaja constantemente a la capital de España, lo que convierte la conciliación familiar en una tarea agotadora. Ha reconocido el papel fundamental de los abuelos maternos en el cuidado diario de los menores, subrayando que es gracias a ellos que puede cumplir con sus compromisos laborales mientras mantiene su residencia habitual junto a sus hijos.

Lejos de conformarse con su actual puesto de colaboradora, mira al futuro con ambición dentro del sector de la comunicación. Afirma disfrutar enormemente de su labor en televisión, un medio que inicialmente no entraba en sus planes, y espera seguir formándose para alcanzar nuevos retos profesionales, dejando abierta la puerta a convertirse en presentadora de formatos de mayor envergadura.