Nueva guerra en las Campos: Carmen Borrego amenaza con "la bomba atómica" tras el ataque a su hijo

La reciente reaparición televisiva de Alejandra Rubio en el programa ¡De Viernes! ha vuelto a avivar los conflictos internos del mediático clan de las Campos. Cuando parecía que la familia atravesaba una etapa de tregua, la hija de Terelu desencadenó una nueva polémica al asegurar que había invitado a su primo, José María Almoguera, a la presentación de su libro. Esta afirmación fue rápidamente desmentida por el aludido, reabriendo una brecha que parecía cerrada.

Según la versión de Almoguera, su prima jamás respondió a un mensaje previo en el que se solicitaban las invitaciones. Durante su intervención en el espacio El Tiempo Justo, desveló que el anuncio del evento le llegó con retraso, concretamente horas después de que Rubio hablara del asunto en televisión. Visiblemente dolido, confesó no entender la actitud de la joven ni la de su pareja, lamentando sentirse excluido de su propio círculo familiar.

La tensión se incrementó con la intervención de Carlo Costanzia, que restó importancia a las quejas señalando que, aunque Almoguera es un "buen tío", tiene tendencia a molestarse por cualquier asunto relacionado con su prima. "Podría alegrarse por algo", sentenció, un comentario que ha encendido los ánimos en la otra rama de la familia.

La respuesta no se ha hecho esperar. Desde el plató del programa matinal presentado por Joaquín Prat, Carmen Borrego ha decidido dar un paso al frente para defender a su hijo. Evidenciando su hartazgo ante los constantes ataques, respondió con firmeza al yerno de su hermana: "Gracias a Dios, José se enfada muy poco. Jamás he hablado de la pareja de mi sobrina y no lo voy a hacer hoy". Borrego subrayó su intención de mantener la discreción, argumentando que no conoce a Costanzia lo suficiente como para juzgarle.

Lejos de apaciguar las aguas, Carmen calificó las palabras del joven como un ataque injustificado hacia Almoguera. Además, aprovechó para denunciar la doble moral respecto a la exposición mediática de su hijo. "Me molesta que siempre se diga que es él quien está en un plató de televisión cuando aquí participamos todos", puntualizó, recordando que la respuesta a las preguntas familiares es una práctica común de todos los miembros del clan.

A modo de conclusión, Borrego lanzó una contundente advertencia para exigir respeto hacia su hijo. "Quien no quiera a mi hijo en su familia que no me quiera a mí tampoco", aseveró. Para ilustrar su postura, recurrió a una frase de su madre, recordando que mientras algunos disparan con pistolas de agua, ella posee "la bomba atómica". A su salida de las instalaciones, evitó aclarar si buscará una mediación directa con su hermana para lograr la paz familiar, limitándose a zanjar la polémica asegurando no tener problemas con nadie.