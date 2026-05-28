Pepa Flores rompe su silencio de veinte años para desmentir los rumores sobre su salud

La icónica actriz y cantante Pepa Flores, conocida mundialmente en su etapa infantil y juvenil como Marisol, ha protagonizado una inesperada reaparición pública tras más de dos décadas alejada de los medios de comunicación. El motivo de esta excepcional intervención ha sido atajar de raíz las recientes especulaciones que alertaban sobre un supuesto deterioro en su estado físico.

En los últimos días, diversas informaciones apuntaban a que la artista malagueña estaría atravesando un momento delicado. Sin embargo, ha sido el programa de televisión Y Ahora Sonsoles el que ha logrado captar las primeras imágenes de la actriz paseando tranquilamente por las calles de su ciudad natal. Ante las cámaras, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad para todos aquellos que se habían preocupado por ella.

"Estoy bien, gracias a Dios", ha asegurado la protagonista de cintas como Tómbola o Un Rayo de Luz. Visiblemente sorprendida por el revuelo mediático que se había generado en torno a su figura, la artista confesó que vivía ajena a los comentarios. Según explicó al citado espacio televisivo, han sido sus hijas quienes le han puesto al corriente de la situación. "No sabía nada", reconoció con naturalidad ante los reporteros.

Fiel a la discreción que ha marcado su vida desde que decidió abandonar el mundo del espectáculo, Pepa Flores reiteró que su decisión de apartarse del foco es firme y que disfruta de una existencia plena. "Tengo todo lo que quiero en la vida, gracias a todo el mundo por interesarse", zanjó con amabilidad, dejando claro que no echa de menos la fama ni la exposición pública que marcaron sus primeros años de vida.

En la actualidad, la actriz reside en Málaga en compañía de su hija Celia. Ella se ha convertido en su principal apoyo desde el doloroso fallecimiento de Massimo Stecchini, el que fuera su pareja sentimental durante más de treinta años. Esta pérdida supuso un duro golpe para la artista, quien, a pesar de las adversidades, demuestra ahora mantener una envidiable entereza y una vida tranquila en su retiro andaluz. De este modo, Pepa Flores da por cerrados los rumores y regresa a la paz de su día a día.