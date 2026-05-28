¿Por qué habla ahora Marisol después de tantos años?

Ya sabemos para qué usa el agua de la playa de Marbella Bárbara Rey. Diez Minutos publicaba ayer varias fotos de la vedette paseando por la playa de Marbella luciendo un bikini con estampado "animal print" que deja ver que Bárbara, a sus 78 años, sigue estando estupenda. La artista, coqueta, añade que ella no tiene esa tripa: "Comí pan y no puedo porque tengo alergia al gluten. Se me inflama la tripa. Por eso estaba paseando, para bajarla. Pero esa no es mi tripa real", asegura entre risas. "Me han sacado así, pues me aguanto".

En un momento determinado, carga con una garrafa vacía de cinco litros que rellena con agua de la orilla. Bárbara nos ha contado qué hace con ella: "Recojo agua para hacer sal. Dejo que se evapore el agua poco a poco a fuego lento y cocino con la sal que queda. Aliño las ensaladas con ella y me alimento porque no uso sal industrial. La obtenida directamente del mar conserva todos los minerales, a diferencia de la que se vende, que sube la tensión y a veces está enriquecida con pequeños cristales".

Marisol rompe su silencio en Y Ahora Sonsoles casi un cuarto de siglo después. La última vez que consta que la cantante habló ante los medios fue en el año 2000, cuando fue nombrada "malagueña del siglo".

Ayer Pepa Flores desmintió que su estado de salud sea preocupante. La artista se detuvo a hablar con el reportero José Domingo Bueno, al que le contestó amablemente y con muy buen aspecto. "La verdad es que estoy muy bien, gracias a Dios. Me encuentro mejor que nunca. Estoy donde quiero estar y vivo donde quiero vivir. Soy malagueña, tengo unos nietos maravillosos, mi amiga, mi hermana... tengo todo lo que quiero".

Su hija Celia había compartido un vídeo de su madre paseando por la playa. Y añadió: "La información está descontextualizada, porque estuvo en el hospital hace unos meses y, como cualquier persona de su edad, requirió unos cuidados específicos en ese momento concreto".

¿Qué ha ocurrido para que Il Divo ya no cante con Isabel Pantoja? El grupo no actuará con Isabel Pantoja el próximo 27 de junio en el Icónica Santalucía Fest de Sevilla.

"Debido a circunstancias imprevistas ajenas a nuestra voluntad, lamentablemente nos vemos obligados a cancelar nuestro concierto del 27 de junio en Sevilla. Estamos trabajando en nuevas fechas para regresar a España y las comunicaremos a través de nuestros canales oficiales. Lamentamos sinceramente los inconvenientes que esta situación pueda causar y agradecemos profundamente la comprensión y el apoyo de todos nuestros fans. El concierto del 27 de junio en Sevilla sigue adelante con Isabel Pantoja y cualquier duda o solicitud de devolución, por favor, consultar con la organización del evento".



Un mes después de conocerse su relación, Tana Rivera y Roca Rey se han dejado ver por fin juntos sin esconderse y sin tener que salir a hurtadillas del Palacio de Liria. Ayer los dos se dieron un paseo por la plaza de Oriente, cerca del Palacio Real, ambos vestidos de verano y muy sonrientes.