Tana Rivera y Andrés Roca Rey presumen de su relación paseando por Madrid

Tana Rivera y el diestro peruano Andrés Roca Rey ya no se esconden y han paseado juntos por las calles del centro de Madrid. Lejos de intentar ocultarse o huir de las miradas curiosas, los jóvenes ya disfrutan de su incipiente relación amorosa con la misma naturalidad que cualquier otra pareja, dejándose ver recientemente por las inmediaciones del Palacio Real.

Considerado en la actualidad como una de las máximas figuras del toreo, levantó una gran expectación entre los viandantes, especialmente entre un grupo de jóvenes que no dudaron en acercarse para saludarle y pedirle una fotografía. En un gesto de madurez y discreción, Tana prefirió cederle todo el protagonismo a su pareja. Para evitar acaparar más atención de la debida, continuó caminando unos pasos por delante mientras simulaba o realizaba una llamada telefónica.

Este encuentro madrileño se produce tan solo unos días después de que la nieta de la recordada duquesa de Alba disfrutara intensamente del camino del Rocío junto a su familia y amigos. Tras la tradicional romería, Tana ha regresado a Madrid con un objetivo claro: brindar su apoyo incondicional a Roca Rey en un momento clave de su temporada taurina, marcada por su esperado y heroico regreso a los ruedos.

Cabe recordar que el diestro se encuentra todavía inmerso en su proceso de recuperación. El torero peruano reapareció el pasado 15 de mayo en la plaza de toros de Jerez de la Frontera, un hito que logró apenas veintidós días después de sufrir una gravísima cogida en La Maestranza de Sevilla. Durante estas semanas de incertidumbre y dolor, Tana Rivera se ha erigido como un pilar absolutamente fundamental para el matador. Además, el entorno familiar de la joven ha estado sumamente pendiente de su estado de salud, demostrando la buena sintonía que existe entre ambas partes.

Pese a los esfuerzos iniciales por mantener un perfil bajo y llevar esta historia con la máxima discreción posible, Tana y Roca Rey se han consagrado como la pareja revelación de la temporada. En sus círculos más íntimos ya no esconden su amor, derrochando gestos de cariño y una evidente complicidad. El tiempo dirá si esta unión termina consolidándose, pero por el momento disfrutan de su mutua compañía y del respeto de su círculo más cercano, combinando el fulgor de las plazas de toros con la tranquilidad de su vida privada.