Un hombre acosa a Helen Mirren en plena calle al grito de "zorra sionista malvada"

La actriz británica Helen Mirren protagonizó un tenso momento en las calles de Londres después de ser increpada por un hombre debido a unas declaraciones realizadas años atrás sobre Israel y el Holocausto.

El incidente ocurrió mientras la intérprete caminaba por la capital británica. En un principio, Mirren reaccionó con una sonrisa al escuchar que alguien pronunciaba su nombre, aunque la situación cambió rápidamente cuando el individuo comenzó a lanzar insultos relacionados con unas palabras que la actriz pronunció en 2023 durante el Festival de Cine de Jerusalén.

En aquella entrevista, concedida durante la promoción de la película Golda, Mirren defendió el derecho de Israel a existir y aseguró que la tragedia del Holocausto justificaba la necesidad de mantener un Estado israelí "para siempre". "Creo en la existencia de Israel y en su continuidad en el futuro", afirmó entonces.

No obstante, la actriz también expresó críticas hacia determinadas decisiones del Gobierno israelí y dejó claro que sus comentarios estaban dirigidos al pueblo israelí y no necesariamente a sus dirigentes políticos. Además, rechazó los llamamientos a boicotear culturalmente a Israel, argumentando que la comunidad artística del país representa un espacio de reflexión y creatividad fundamental.

Durante el altercado en Londres, el hombre le reprochó aquellas declaraciones y llegó a llamarla "zorra sionista malvada" antes de abandonar el lugar. Según las imágenes difundidas en redes sociales, Mirren mantuvo la calma en todo momento y apenas respondió negando con la cabeza y pronunciando un breve "no" mientras que su marido Taylor Hackford mandaba al acosador "a la mierda".

Actress Helen Mirren in East London yesterday gets called a zionist bitch pic.twitter.com/CO8TLLIhaU — London & UK Street News (@CrimeLdn) May 28, 2026

A lo largo de su carrera, Helen Mirren ha interpretado varios papeles relacionados con la historia del pueblo judío y la Segunda Guerra Mundial. En La dama de oro dio vida a Maria Altmann, una superviviente judía que luchó por recuperar obras de arte confiscadas por los nazis. También participó en La deuda, thriller centrado en una operación del Mossad para capturar a un criminal de guerra nazi.

Más recientemente, la actriz encarnó a Golda Meir, la única mujer que ha ocupado el cargo de primera ministra de Israel, en una película ambientada durante la guerra del Yom Kipur de 1973. Pese a las críticas que rodeaban al proyecto, Mirren defendió públicamente su participación y aseguró que la cinta invitaba a reflexionar sobre la identidad judía y la historia contemporánea de Israel.