Julia Janeiro huye de las cámaras tras hablar de su deseo de ser una "superestrella"

El equipo de producción de Atresmedia continúa inmerso en el rodaje de La Caja Amarilla. La expectación es máxima, dado que la cadena ha optado por mantener en absoluto secreto gran parte de la mecánica y los detalles de este proyecto televisivo.

Entre el variado grupo de celebridades que han aceptado el reto, destaca la presencia de Julia Janeiro. La joven de 23 años se suma a esta aventura audiovisual, lo que supone un punto de inflexión en su trayectoria pública. Cabe recordar que, tras alcanzar la mayoría de edad, tomó la firme decisión de mantener un perfil bajo y alejarse del foco mediático, protegiendo su intimidad de las cámaras.

No obstante, esta postura inicial parece haber experimentado un giro radical en los últimos meses. Su reciente aparición en la portada de una conocida revista del corazón, donde declaraba abiertamente su ambición de llegar a ser "una superestrella", anticipaba este salto a la pequeña pantalla.

Durante las jornadas de grabación, la nueva aspirante a estrella televisiva ha sido vista abandonando el plató fuertemente escoltada por los miembros de la productora. Su actitud, esquiva ante la presencia de los reporteros gráficos, demuestra que aún está adaptándose a la incesante persecución de la prensa. El incidente ocurrió cuando una reportera y un cámara la grabaron saliendo de un local. Juls, visiblemente molesta, lanzó un "¡Estoy en la calle!" nada más verles, insistiendo en que cerca había una grabación privada. En cuestión de segundos, Juls se volvió a meter en el local y su entorno intervino con contundencia: "¡No me toques!", seguido de una advertencia a la periodista: "En la calle puedes hacer lo que quieras, pero no puedes grabarla porque ella no quiere que la grabes".

El formato en cuestión no solo contará con el atractivo de la hija del diestro, sino que ha logrado reunir a un variopinto y llamativo casting. La mezcla de perfiles promete generar una gran curiosidad entre la audiencia. Compartiendo focos y grabaciones con la joven se encuentran figuras de larga trayectoria y popularidad como Norma Duval, el empresario Nicolás Vallejo-Nágera, alias Colate, la colaboradora televisiva Tamara Gorro, el actor Adrián Lastra, la cantante Ana Guerra, el periodista deportivo Edu Aguirre, el diseñador Eduardo Navarrete, el cómico Miguel Lago, la exnadadora olímpica Gemma Mengual, el cantante Ricky Merino y la creadora de contenido Marta Pombo.