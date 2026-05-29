Letizia se adelanta al verano y presume de brazos torneados con un vestido plisado de Adolfo Domínguez

Doña Letizia ha cumplido este viernes con una de las citas culturales más esperadas y consolidadas de su agenda oficial: la apertura de la nueva edición de la gran cita literaria que acoge la capital de España.

El Parque de El Retiro se ha transformado en el epicentro cultural del país con la inauguración de la 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid, que en este 2026 cumple 93 años. Con más de trescientas casetas y el humor como forma de creación y pensamiento crítico, un tema que busca acercar la literatura a todos los públicos desde una perspectiva diferente, el evento se consolida como el mayor encuentro de la industria editorial española y un referente en el ámbito iberoamericano.

Como apasionada de la lectura y firme defensora de la cultura como elemento fundamental para la educación y el progreso de la sociedad, la Reina ha recorrido los expositores situados en el emblemático escenario del parque del Retiro.

Para esta calurosa jornada, marcada por temperaturas elevadas e inusuales para esta época, la consorte ha querido dar la bienvenida adelantada a la temporada estival con un estilismo fresco y muy favorecedor. No es la primera vez que luce este conjunto, protagonizado por un original vestido de la firma española Adolfo Domínguez que estrenó en junio del año 2020 en Sevilla, durante la gira por España que realizó junto al Rey para interesarse por las consecuencias de la pandemia en todo el territorio nacional.

Se trata de un diseño de largo midi que destaca por su estampado abstracto en tonos azul tinta, malva, blanco y gris, con una falda plisada y escote halter que ha dejado a la vista por primera vez en este año sus brazos característicamente torneados y tonificados. Además, el vestido incluye varias cintas entrelazadas a la cintura para ceñirlo, potenciando así la silueta de forma elegante y sutil.

En la misma línea de comodidad y adecuación al evento, la Reina ha recuperado unas alpargatas de cuña de Sara World, la firma de Sara Navarro. En cuanto a los complementos, ha lucido el modelo 'Vents', una pieza de alta joyería perteneciente a la joyera mallorquina Isabel Guarch e inspirada en la Rosa de los Vientos.