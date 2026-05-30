De seminarista al actor mejor pagado: los amores y la inmensa fortuna de Tom Cruise

Quién iba a decirle a Thomas Cruise Mapother IV, con ese último apellido como de rey de una república lejana, que con catorce años iba camino del sacerdocio y que en la actualidad, consagrado en la pantalla como Tom Cruise, es el actor mejor pagado, el que más millones se ha embolsado en los últimos años, muy por encima de sus colegas.

En efecto: natural de Siracusa, Nueva York, estudiaba Teología en un seminario franciscano, decidido a vestir los hábitos sacerdotales, llevado hasta allí por una intensa religiosidad. ¿Qué pudo hacerle cambiar de idea para abrazar más adelante otra vocación repentina, la del cine?

Pasamos por alto su filmografía para contarles que Top Gun 3 ya ha concluido la fase de producción y lo probable es que se estrene en el transcurso de este 2026, quizás a finales de año. Si ya Tom Cruise ha rodado el estreno y la segunda secuela y se ha embarcado en la tercera es por algo fundamental. El éxito taquillero de Top Gun: Maverick es consecuencia de ello. Todavía, cuando los cines estaban cerrados, arrastrando las consecuencias del covid-19, ese filme continuaba proporcionando ingresos en taquilla, al punto de que se recaudaron mil quinientos millones de dólares.

Cruise regresó contentísimo para, treinta y seis años después de su debut como el intrépido piloto de la película original de 1986, el teniente Pete, alias Maverick, Mitchell, incorporar de nuevo su personaje de la famosa escuela de vuelo para enseñar a una nueva generación cómo llevar a cabo en el aire una peligrosa misión. Película en la que no solo destacó Tom Cruise, sino su compañero Val Kilmer en el papel de Tom, alias Iceman, Kazansky, que se despidió allí del cine, pues falleció en 2025.

Tom Cruise tiene en la actualidad sesenta y cuatro años, a punto el próximo 3 de julio de cumplir uno más. Desde niño tuvo que superar un problema: padeció dislexia. Desde entonces se acostumbró a la lectura constante, que no ha abandonado. Tiene una gran tenacidad y la costumbre de enfrentarse a toda clase de problemas y riesgos, como el de no aceptar dobles de acción en la mayoría de sus películas. Arriesga asimismo como productor de sus películas. La suerte, la fe en sí mismo, en el éxito de ellas, le ha sido favorable, ganando mucho dinero, que la revista Forbes estimaba en 2020 en quinientos setenta millones de dólares, con unos ingresos anuales cifrados en cien millones. ¿Qué otros actores han llegado en época contemporánea a conseguir ese patrimonio?

La explicación es clara: sus películas han venido recaudando un total de cuatro mil millones de dólares en Estados Unidos, cantidad a la que hay que agregar once mil quinientos millones más por la exhibición de sus cintas en todo el mundo.

Podríamos decir que la mayor parte del día Tom Cruise la dedica, cuando no está rodando una nueva producción, a preparar la siguiente. El trabajo es lo que ocupa su mente, dejando el tiempo que dedica a su vida privada en menor consideración. Se ha casado tres veces, sí; ha mantenido relaciones con amantes, generalmente actrices también. Pero no ha encontrado la estabilidad de la que goza en sus negocios, aunque haya tenido dos grandes amores, y ajustando más su historia sentimental, uno solo que a continuación citamos.

Su primera esposa fue Mimi Rogers, entre 1987 y 1990. La segunda, Nicole Kidman, con quien estuvo casado a partir de 1990 hasta 2001. Se habían conocido en el rodaje de Days of Thunder. Y cuando tarifaron, fue por parte de ella, harta de que Tom le diera la barrila para abrazar la Cienciología, secta a la que Cruise está muy unido. Siendo la actriz australiana católica y harta de la presión religiosa a que la sometía su esposo, terminó separándose, hasta acabar divorciándose. La tercera de sus bodas fue con Katie Holmes. Buscaba una actriz que fuera su coprotagonista en Misión imposible, otra de sus películas más taquilleras y, cuando estuvo frente a frente con Katie, no solo la contrató ipso facto: es que se enrolló con ella hasta pedirle matrimonio. Duró seis años a partir de 2012. De esas tres esposas, la que más echó de menos a Tom Cruise fue Nicole. Llevaban ya alejados mucho tiempo y ella decía de vez en cuando que continuaba amándolo en la distancia… pero que no le aguantaba sus rollos cienciológicos.

Y entremedias de esos matrimonios el galán tuvo otras relaciones con actrices de relieve, como Rebecca de Mornay, nuestra Penélope Cruz, de quien estuvo enamorado tres años y hasta vino a Madrid a conocer a la familia de quien había sido peluquera, en San Sebastián de los Reyes. Cuantos lo conocen, dicen de él que es simpático, muy amable, y se hace de querer enseguida. Claro que él es muy enamoradizo y es un poco culo inquieto a la hora de emparejarse.

Ana de Armas fue otra de sus amantes. Alrededor de dos años parecía que con ella iba a acabar ante un juez, pero no dio ese paso a un cuarto matrimonio y sigue por ahora soltero, de ligue en ligue. Y como decíamos, por encima de todo, obsesionado por sus proyectos de películas siempre de acción, jugándose la vida más de una vez. Clint Eastwood decía no hace mucho que, en el futuro, siempre quedará el nombre de Tom Cruise como uno de los más grandes de este siglo en la historia del cine.