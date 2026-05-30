Rita Wilson desvela las claves de sus más de treinta años de amor con Tom Hanks

El matrimonio formado por Tom Hanks, uno de los actores norteamericanos más queridos, y Rita Wilson, goza en Hollywood de cariño y admiración por lo mucho que se quieren. No siempre las esposas de ídolos como el protagonista de Forrest Gump se prestan a contar intimidades de la pareja. Recientemente, Rita, que es una notable cantante, ha concedido una entrevista en la que ha comentado lo bien que la ha tratado la vida desde que se convirtió en la esposa del actor.

Se conocieron en el estudio donde se filmaban secuencias de una comedia de situación para la cadena ABC, Bosom Buddies, en el año 1981. Se reencontraron poco más tarde y ya nada ni nadie los separó; anunciaron públicamente que estaban muy enamorados en 1986 y se casaron dos años más tarde.

Wilson, de sesenta y nueve años, es madre de los actores Chester Marlon, de treinta y cinco, y Truman Theodore, de treinta. Es también madrastra de otro actor, Colin, de cuarenta y ocho años, y de la escritora Elizabeth, de cuarenta y tres.

La esposa de Tom Hanks resalta: "Para tener un matrimonio sano se necesita la capacidad de crecer, cambiar y evolucionar juntos y de apoyarse mutuamente con el tiempo".

Cuenta luego esto: "Todavía miro a mi marido y lo veo como cuando éramos unos veinteañeros, pero al mismo tiempo sé que ya no somos los mismos y estoy muy agradecida por todo el tiempo que hemos pasado juntos".

La madre de Wilson, Dorothy, padecía alzhéimer y falleció en 2014. Tom estuvo más cerca que nunca de su dolorida mujer, quien pasados unos años dedicó a quien tanto quería la balada Your Mother. La pérdida de su madre cambió para bien la relación con sus hijastros, los retoños de Tom. Un año después de enterrar a su madre, Wilson pasó por un trance difícil que precisó del apoyo de Tom en todo momento: le diagnosticaron cáncer de mama, lo que la obligó a someterse a una doble mastectomía.

La maternidad le hizo reflexionar así: "Cuando tienes un bebé en el vientre —yo tuve dos, a los que amamanté—, sientes una admiración extraordinaria por lo que tu cuerpo es capaz de hacer".

La música y su faceta de compositora le han servido de mucho para combatir el dolor y las épocas difíciles. Esto, unido a la estabilidad de su matrimonio, la lleva a reflexionar sobre su relación con Tom Hanks: "Hay que tener valores compartidos, ser capaces de comunicarnos entre nosotros sobre los cambios que la vida nos presenta, siendo preciso el trabajo de los dos, unidos por el bien común. Me planteo muchos interrogantes cuando estoy en el baño, momento en el que me pregunto qué voy a hacer hoy, dónde voy a estar, qué haré cuando comience el día y desayune con Tom... Porque cuando nos acostamos hemos de procurar no estar enfadados, pues al levantarnos hay que evitar esa persistente actitud de anoche. Si hay problemas en una pareja, lo ideal es resolverlos antes de irnos a la cama".

En su último disco, publicado el 1 de mayo, Rita Wilson plasma algunas de sus vivencias y rinde homenaje a la larga relación amorosa con su cónyuge en la canción country Marriage, donde dice: "Un minuto estás enamorada de él / al siguiente deseas que se muera. / A veces irse sería más fácil que quedarse", bromea.

En estas recientes confidencias sobre el matrimonio, Rita comenta: "No eres la misma persona cuando te casaste que cuando pasan muchos años de la boda. Tu persona cambia física, emocional y espiritualmente respecto a cómo eras diez, veinte o treinta años antes". Es el caso de su unión con Tom Hanks. Ninguno de los dos ha sentido el impulso de separarse. Tom lo hizo una vez cuando se divorció de Samantha Lewes, con quien estuvo casado entre 1978 y 1987 y con quien tuvo dos hijos. El actor no reveló nunca el porqué de su separación. Samantha falleció de cáncer óseo en 2002.

Cuando este actor, tan querido en Estados Unidos por su talento y su bonhomía, se casó en segundas nupcias, se convirtió en un personaje habitual en las revistas del corazón, pero sin protagonizar escándalo alguno. Los otros dos hijos que tuvo con Rita Wilson reforzaron, si cabe, la estabilidad de la pareja, que tiene vínculos con Grecia y pertenece a la Iglesia ortodoxa de ese país. Aunque fijaron su residencia en California, pasan las vacaciones en la vivienda que poseen en la isla griega de Antíparos.

El protagonista de Forrest Gump, Salvar al soldado Ryan, Náufrago, La milla verde y otras películas del mejor cine norteamericano, ganador de dos premios Óscar, es, como decíamos, muy admirado por sus interpretaciones en la pantalla, pero también por su carácter, el de un hombre enamorado de su profesión que coloca muy por encima su condición de hombre felizmente casado y pendiente de sus cuatro hijos, lo que le hace empatizar con la sociedad.