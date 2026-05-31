Alejandra Rubio, arropada por sus padres y los Costanzia en la Feria del Libro

Alejandra Rubio ha vivido un fin de semana lleno de contrastes durante su participación en la Feria del Libro de Madrid. La joven acudía con ilusión el sábado para firmar ejemplares de su primera novela, titulada Si decido arriesgarme. Lo que debía ser una jornada de celebración profesional y éxito literario se vió empañado por la ausencia de su familia a pesar de que la propia Alejandra se había encargado de enviar invitaciones.

Una firma de libros que contó con la presencia de su pareja, Carlo Costanzia, que se mantuvo en primera fila mostrándole su afecto incondicional durante todo el evento. Carlo quiso dejar muy claro que, por parte de su pareja, nadie había quedado excluido. "Todo el mundo tiene invitación, vendrá quien quiera venir y quien pueda venir porque también hay temas de trabajo, la gente trabajamos y tenemos muchas cosas que hacer, yo obviamente tengo, este es mi trabajo también que es apoyarla siempre y está todo el mundo invitadísimo y encantados de que venga", recalcó.

Finalmente el domingo, Alejandra recibió la visita de sus padres, Alejandro Rubio y Terelu Campos, que han demostrado públicamente el apoyo incondicional hacia su hija en un momento tan importante para ella. Alejandra firmó un ejemplar a su padre y otro a su madre, mientras Carlo Costanzia padre grababa el momento.

Carlo se dejó ver en la Feria del Libro para apoyar a su hijo y a Alejandra. "Bueno, he venido a ver a mi nieto y he aprovechado para apoyarle, estar aquí también con ellos". Sobre la niña que Alejandra espera con Carlo, ha confesado que está emocionado. "Un milagro, un milagro. Después de tanto varón, es un milagro, ¿no? Súper feliz. Ya tendré la baba hasta ahí", confesó.

Además de su novio y su suegro, para su debut en la Feria madrileña Alejandra contó con la presencia de amigos como el influencer Aless Gibaja, gran amigo desde hace años, Paty Sánchez-Flores, que llegó acompañada por su marido, Javier Millet, o el periodista Kike Calleja y su mujer Raquel Abad.