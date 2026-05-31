Bibiana Fernández explica el motivo por el que no ha firmado el divorcio de Asdrúbal

Bibiana Fernández ha vuelto a pronunciarse sobre una de las relaciones de su pasado sentimental: Asdrúbal Ametller. Pese a que su historia llegó a su fin hace años, sigue ocupando un espacio relevante en su memoria. En unas recientes declaraciones concedidas a Europa Press, ha querido aclarar la razón exacta que le llevó a no formalizar la disolución legal de su matrimonio.

Tal y como ha revelado, la decisión de mantener el vínculo burocrático respondió a una cuestión práctica. "Pues porque en el momento que nos separamos, él estaba tramitando su documentación", ha explicado. En aquel contexto, consideró que, dado que su expareja en ocasiones se despistaba con estos trámites, lo más prudente era ayudarle a mantener la situación en regla para que pudiera viajar con normalidad, conservando el pasaporte español y la doble nacionalidad.

Además de esta revelación administrativa, ha compartido una reflexión sobre cómo entiende los compromisos formales. Para ella, el enlace civil fue un mero trámite festivo frente a la intensidad del sentimiento. "Mira, yo considero que estuve casada con Asdrúbal el día que me senté encima suya la primera vez, que no era ni su mujer ni nada por el estilo, porque yo me sentía que pertenecía a ese hombre", ha confesado. Según su visión, el día que abandonó el domicilio familiar dejó de ser su marido, argumentando que la unión oficial es únicamente darle formalidad al amor y una excusa para organizar una celebración.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el cariño genuino hacia una persona no se desvanece por el simple hecho de romper un lazo oficial. Al ser preguntada sobre una hipotética resolución definitiva de los trámites legales en la actualidad, ha mostrado una actitud pragmática. Asegura que si él le comunicara su deseo de casarse nuevamente y se encargara de las gestiones pertinentes, ella estaría encantada de dar el paso sin poner impedimentos.

Respecto a la comunicación que mantiene hoy en día con su expareja, la artista ha admitido que llevan dos años sin hablar de forma directa. No obstante, ha querido dejar claro que la ausencia de contacto no es sinónimo de conflicto. De hecho, subraya que guarda un buen recuerdo, sentenciando que "las cosas pasan pero los amores quedan".

Finalmente, también ha tenido palabras para el hijo de Asdrúbal, Ángelo, al que conoció cuando era un niño y que en la actualidad reside en la capital dedicándose al mundo del tatuaje. Con naturalidad, ha señalado que su relación con el joven responde a una cuestión de empatía y cariño, ya que considera lógico tender la mano al entorno familiar de alguien con quien compartió una etapa de su vida.