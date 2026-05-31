De Ester Expósito a Cayetana Álvarez de Toledo: los VIP que no se perdieron el primer concierto de Bad Bunny

El artista puertorriqueño Bud Bunny inauguró ayer sábado 30 de mayo en el Riyadh Air Metropolitano, el primero de sus diez conciertos en la capital de España de la gira "Debí Tirar Más Fotos".

Un concierto que es más que un fenómeno musical, social y económico. Más de medio millón de espectadores venidos de toda España, Europa y América pasarán por el estadio Metropolitano durante los diez conciertos, una cifra sin precedentes para un artista latino en nuestro país, y que ha ocasionado que Madrid tenga unas elevadas cifras de ocupación hotelera y restaurantes sin mesas libres.

Fueron muchas las personalidades que no quisieron perderse este concierto, que muchos consideran como el acontecimiento musical del año, convirtiendo a 'La Casita' como uno de los lugares más codiciados de la noche.

Cayetana Guillén Cuervo, Juana Acosta y Álvaro Morte en el concierto de Bad Bunny

Una de las protagonistas fue Ester Expósito, que disfrutó del espectáculo desde este exclusivo espacio reservado con la actriz María León. Detrás de ellas, se encontraba la influencer italiana Chiara Ferragni que compartió espacio con la presidenta de Inditex, Marta Ortega que estuvo acompañada de su marido Carlos Torretta, la modelo Eugenia Silva o la actriz Ana de Armas. Allí compartieron espacio con los futbolistas del Rayo Vallecano Sergio Camello e Isi Palazón o el jugador del Real Madrid Álvaro Carreras.

Otra de las imágenes más inesperadas de la noche fue la presencia de la leyenda de los Chicago Bulls, Michael Jordan, quién fue captado por las cámaras abandonando el hotel Mandarín Oriental Ritz rumbo al Metropolitano.

Entre los asistentes también destacó la presencia dela política del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, la actriz Paz Vega, que acudió acompañada por sus hijos Orson Jr. y Ava Salazar, donde coincidió con Cayetana Guillén Cuervo y Juana Acosta, que disfrutaron juntas del espectáculo. Tampoco se lo quisieron perder Álvaro Morte, Hugo Silva, Inma Cuesta, Martiño Rivas, Michelle Jenner, Clara Galle o Laura Matamoros.