Las lágrimas de Sara Carbonero al recibir la Medalla de Castilla-La Mancha: "Mi madre me lo dio todo"

Este domingo, 31 de mayo, se ha celebrado el Día de Castilla-La Mancha. Con motivo de dicha celebración, se han entregado las Medallas de Oro de la citada comunidad autónoma, en un acto que ha tenido lugar en el Teatro Auditorio José Luis Perales de Cuenca.

Entre las galardonadas de este año, estaba Sara Carbonero. La periodista, nacida en la localidad toledana de Corral de Almaguer, ha sido distinguida por su labor en el periodismo deportivo y por la imagen que ha proyectado de Castilla-La Mancha fuera y dentro de nuestras fronteras, además de su compromiso social como embajadora de Unicef España.

Isabel Jiménez, con Irene Carbonero y Jota Cabrera, pareja de Sara Carbonero

Ha sido una jornada en la que ha contado con la presencia de su hermana, Irene, de su pareja, Jota Cabrera, y de su íntima amiga, Isabel Jiménez.

Durante la entrega de este reconocimiento, Sara ha recordado a su madre, Goyi Arévalo, fallecida hace unas semanas. Durante su agradecimiento, Sara, visiblemente emocionada, ha comentado que "justo cuando me enteré de que iba a recibir este premio, mi mamá estaba malita en el hospital. Fue nuestra última conversación. Ella sonrió orgullosa, como siempre. Ella es la responsable de que yo sea la persona que soy. Me lo dio todo", y ha añadido: "Solo se muere lo que se olvida. Es un momento difícil de mi vida, pero esto me muestra que siempre hay caminos que seguir".

Sara Carbonero posa con su amiga Isabel Jiménez y la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha

Asimismo, Sara ha querido dedicar unas palabras a su localidad natal. "Me siento honrada y agradecida. Yo tuve la suerte de que mis padres y mis abuelos me dieron raíces fuertes", ha recalcado.

Además de Sara Carbonero, otros rostros conocidos de Castilla-La Mancha han recibido diversos reconocimientos, como el exfutbolista Fernando Morientes.