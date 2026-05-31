Los 75 años de Ana Belén: su renuncia a Almodóvar y el día que rechazó a Julio Iglesias

Ana Belén ha cumplido setenta y cinco años este miércoles, 27 de mayo. Madrileña del barrio castizo de Lavapiés, nació en la calle del Oso, donde su madre era la portera. Su padre trabajaba de cocinero en el hotel Palace. Tímida en su infancia y en su adolescencia, cantó por primera vez en público en su colegio, con ocasión del cumpleaños de una de sus profesoras, quien la animó a presentarse a un concurso radiofónico de noveles, de los varios que entonces existían en los primeros años 60. Con una tarjeta que le escribió aquella profesora, recomendándola a un primo que tenía en Radio España, María del Pilar Cuesta Acosta pudo actuar en el concurso Vale todo, que no sería el primero, pues participó en otras emisoras. Interpretaba coplas y canciones de moda, coincidiendo en ellos con un tal Rafael Martos, el futuro Raphael.

Lo de Ana Belén fue el sobrenombre que le impusieron en la productora de José Luis Dibildos cuando firmó un contrato para rodar Zampo y yo como primera de las cuatro películas previstas, como una niña prodigio que podría emular a la entonces ya popular Marisol y a la emergente Rocío Dúrcal. Pero aquella experiencia de actriz-cantante a sus diez años de vida no fue finalmente de su agrado, consiguió romper aquel contrato, al ser menor de edad, aunque lo firmase su padre, y dedicarse más al teatro, en sus inicios en la escena, con la ayuda del director Miguel Narros, con quien estrenó Numancia, de Cervantes. Y era solo una adolescente, una promesa. Y en adelante, su biografía artística hasta el presente reúne su valiosa actividad escénica, la no menos importante en el cine y, entre medias, su faceta musical, para la que está muy bien dotada, desde que al principio de su carrera estudió solfeo, piano y arte dramático.

Quería ser artista, ganar dinero para que sus padres se mudaran a un piso mejor

En casa de la futura Ana Belén se vivía modestamente. Ella, la primogénita de tres hermanos, soñaba con ser algún díca una artista de fama, ganar suficiente dinero para que sus padres no vivieran en una casa que no era de su propiedad y pudieran poseer un piso mejor. Nobles sentimientos que mantuvo siempre, unidos a otro deseo, el de que sus hermanos pudieran estudiar una carrera algún díca, sufragada por ella.

Lo de llamarse artísticamente Ana Belén no supuso alteración alguna entre los suyos, pues sus padres la siguieron llamando Mari. Los amigos pasaron a denominarla Anita. Y lo más curioso: que Víctor Manuel se dirigiera a ella con su sobrenombre, en todo caso solo con la primera parte del mismo, Ana.

La ocasión frustrada con Almodóvar

La carrera de Ana Belén queda condensada en sus trabajos en el teatro, el cine y la canción. Por temporadas. Y en los tres ha conseguido excelentes resultados, que no enumeraremos pues serían ingentes, apropiados para un voluminoso libro. Algunas biografías se han publicado sobre ella. Yo creo que, dada su categoría, son insuficientes.

Aunque Pedro Almodóvar, guste o no a todos, está considerado nuestro director más internacional, parece lo más natural que contara con Ana Belén para alguna de sus películas. Y lo intentó en La flor de mi secreto. La actriz tenía una agenda complicada, y entre los días de ensayo y de rodaje le hubiera sido imposible cumplir con un previo contrato de gira musical por Hispanoamérica. "Otra vez será", convinieron ambos. Pero nunca el manchego volvió a ofrecerle nada.

Julio Iglesias 'le tiró los tejos'

En una de las múltiples entrevistas de que ha sido objeto, Ana Belén respondía así a la pregunta de si Víctor Manuel fue el primer hombre de su vida: "Ni Víctor entró en mi vida siendo el primero ni yo en la suya. Pero he tenido suerte".

Era normal que Ana tuviera algunos novietes. Nada serio hasta que conoció al cantautor asturiano. Al regresar a España, este inició una gira junto a Julio Iglesias. En La Coruña coincidieron con Ana Belén, que estaba representando por toda España una comedia dramática, Sabor a miel, donde ella estaba fantástica. Una veterana actriz de su compañía los presentó: "Aquí Ana, aquí Víctor". Julio Iglesias por entonces le tiró los tejos a la madrileña, pero esta se decidió por el asturiano de Mieres, con quien rodó un par de películas, la primera Morbo, en 1971, que les dirigió un paisano del cantante, Gonzalo Suárez. Reincidieron en Al diablo con amor. Dos infumables cintas. Dios no había llamado a Víctor para ser actor, que sí demostraría su capacidad como compositor, muy superior también a la de intérprete, muchas veces monótono.

El caso es que se enamoraron. Y quien más puso, según confesión de ella misma, fue Ana "porque Víctor apenas me hacía caso". Para casarse, no queriéndolo hacer por la Iglesia (el matrimonio civil no estaba todavía autorizado en el franquismo) se fueron a Gibraltar, dando un rodeo desde Tánger. Y allí celebraron una ceremonia que no tenía legalidad alguna en España. Seguí aquella historia. Muchos los creyeron siempre casados: no lo estaban. Sería en 2021 cuando se casaron ante un juez. Padres ya de dos hijos, Marina, buena actriz, y David, que es compositor y experto en sonido, trabaja junto a sus padres acompañándolos en algunas o en gran parte de sus actuaciones.

Siempre se han complementado muy bien Ana y Víctor, siendo tan distintos de carácter. A lo mejor, por eso mismo. Y ahí está la clave de la felicidad en una pareja. Les unió la política al principio, abrazados al comunismo. A ella la apodaron como "la sonrisa del PCE". Elementos de extrema derecha los amenazaron y quemaron parte de su chalé de Torrelodones. Peor fue lo que les ocurrió en México, acusados injustamente de quemar una bandera rojigualda. Desengañados del partido en 2019, después de unos años ajenos a aquella ideología pasaron a votar al PSOE. Ahora, desconocemos a quién votarían. Siempre a la izquierda, desde luego.

Llevan una vida tranquila en el chalé de su propiedad en un tranquilo barrio al norte de Madrid, la zona de Chamartín. Cuando tienen invitados, es Víctor quien se ocupa de ir al mercado y cocinar. Si fuera a MasterChef, ganaría. Ana no es ducha en los fogones y eso, como ya dijimos, que su padre era cocinero.

Cuida Ana Belén su físico. Cena, como mucho, un yogur. Conserva la misma talla de siempre. Víctor hace deporte. Se mantiene en un peso aceptable para su edad, tres años mayor que ella.

Abuelos de dos nietos

Esa vida familiar que disfrutan no han querido nunca contarla en las revistas para preservar sobre todo a sus hijos de la curiosidad pública. A la hija la conoce más el público, porque es actriz y ha aparecido en alguna serie de televisión, pero David San José podría pasar inadvertido, incluso para los reporteros. Es padre de dos hijos de su matrimonio con la publicista Paloma Montón. De manera que ha convertido en abuelos a sus progenitores, lo que a ellos les ha hecho mucha ilusión. Y tampoco se les ha visto haciéndoles carantoñas.

Víctor y Ana han programado siempre sus giras musicales de esta manera: un año la realiza ella, como ocurrió la pasada temporada, y otro él. De 2025 era el álbum Más de Ana, donde la cantante llevaba como canción estrella una producida como el resto por su hijo: "Bachátame".

Llevaba bastante tiempo sin colocarse ante unas cámaras de cine, desde 2004, con Cosas que hacen que la vida valga la pena. Solo tuvo un breve papel en 2016 en La reina de España, el fallido filme de Fernando Trueba. Y ha sido hace un año cuando Ana Belén reapareció en Islas, rodada en Canarias. La historia de Amparo, una antigua actriz, que marginada es presa de una infinita soledad, que decide volver al hotel donde se hospedaba siempre en sus años de fama con el objeto de suicidarse. El encuentro casual con un joven veintiañero cambiará el final que había previsto.

Afortunadamente, la vida de Ana Belén es la de una competente figura de la cultura española, dotada de un gran talento para todas las facetas que ha afrontado hasta la fecha. Sus setenta y cinco años cumplidos cuando continúa en activo son motivo para felicitarla y esperar de ella sus próximos proyectos, porque nunca está ociosa.