Bárbara Rey, rota tras la muerte de su exnovio Frank Francés a los 62 años: "Fui muy feliz contigo"

El mundo del deporte y de la crónica social se ha despertado con una triste noticia que ha conmocionado especialmente a quienes siguieron de cerca la televisión de principios de los años dos mil. Frank Francés, el exjugador de tenis que se convirtió en una figura enormemente popular en España a raíz de su intensa y polémica relación sentimental con la vedette Bárbara Rey, ha fallecido a los 62 años de edad en Marbella. El motivo de su muerte ha sido un cáncer de piel contra el que venía batallando en la más estricta intimidad durante los últimos años de su vida, un proceso doloroso que prefirió mantener alejado del foco mediático que un día le rodeó.

Tras una época dorada de exposición pública, en la que se convirtió en un rostro habitual de la pequeña pantalla participando en formatos de gran éxito de la época como Hotel Glam, Crónicas Marcianas o Tómbola, el deportista tomó la firme decisión de desaparecer de los medios de comunicación. Encontró en la Costa del Sol el refugio perfecto y el escenario ideal para construir una vida completamente distinta, alejada de los platós y volcada de nuevo en su gran pasión. Fue precisamente allí donde fundó, mano a mano junto a su hermano, el club Tennis Brothers Marbella, una prestigiosa escuela deportiva que se ha encargado de comunicar oficialmente la triste noticia de su fallecimiento. Para rendirle el último adiós, la capilla ardiente se ha instalado en la sala 2 del Tanatorio de San Pedro de Alcántara, en la provincia de Málaga, un enclave hasta el que se han desplazado sus familiares más directos y sus amigos cercanos para despedirle en la intimidad.

A pesar de haber sido un personaje sumamente famoso en nuestro país, existían muchos aspectos de su esfera privada que permanecían en el anonimato, especialmente la familia que había logrado consolidar lejos de los focos de las cámaras. Tras su sonada ruptura con Bárbara Rey, el extenista mantuvo una relación sentimental con Silvia Salas, fruto de la cual nació en el año 2002 su hijo Alejandro. Aunque la relación entre el joven y Francés atravesó etapas complicadas y no fue del todo fácil en sus inicios, ambos consiguieron solucionar sus diferencias a tiempo y en la actualidad se encontraban muy unidos. Además, según las informaciones vertidas por el programa de televisión Fiesta, el empresario era padre de otros tres hijos, lo que significa que en total son cuatro hermanos los que ahora lloran la pérdida de su progenitor.

La reacción de Bárbara Rey

Como era de esperar, otra de las personas que se ha quedado profundamente impactada y desolada por esta noticia ha sido la propia Bárbara Rey. La actriz ha recurrido a su cuenta oficial de Instagram para rendirle un sentido homenaje público a través de una emotiva carta de despedida. Corría el año 2000 cuando la artista conoció al tenista, naciendo entre ellos una chispa que desató un huracán mediático debido a una diferencia de edad que dio muchísimo de qué hablar en los mentideros del corazón, ya que ella sumaba 50 años y él 36. A pesar de la presión y de las críticas, decidieron no dejarse llevar por los comentarios ajenos y apostaron con fuerza por su romance. Aunque el tiempo terminó dando la razón a los detractores y la pareja acabó separándose, Bárbara le segué recordando con un enorme cariño, tal y como ha reflejado en su doloroso comunicado.

"Querido Frank, hoy has partido a un lugar en donde, según mi creencia, encontrarás la paz y felicidad que te mereces y desaparecerá por completo el sufrimiento que has tenido en estos últimos años de tu vida a causa de tu enfermedad", ha escrito la actriz, desvelando de este modo el tormento que el deportista sufrió en su etapa final. Debido a la absoluta discreción que marcó sus últimos años, la gran mayoría del público desconocía por completo la gravedad de la situación de salud que atravesaba. Las sinceras palabras de la vedette ponen de relieve este sufrimiento y revelan, además, que intentó estar a su lado en sus momentos más difíciles. Según ha relatado ella misma, en más de una ocasión intentó ir a visitarle para verle, pero le resultó imposible debido a la negativa del propio Frank. "No querías que te viera en las condiciones en las que te encontrabas".

A pesar de que su historia de amor no estuvo destinada a ser eterna, entre ellos siempre existió una excelente sintonía y un respeto mutuo que se mantuvo inalterable con el paso de las décadas. "Te quise mucho y fui muy feliz contigo, aunque no fue duradero", ha confesado la artista con nostalgia. Asimismo, ha querido recalcar la huella imborrable que el extenista dejó en su corazón al asegurar que "hay momentos en la vida que, aunque no sean muy largos, los recuerdas siempre con cariño y con dulzura".

Una vez que pasó aquella tormenta mediática que amenazó con devorar su identidad, Frank Francés supo reconducir su camino y se centró por completo en su carrera profesional, dejando definitivamente a un lado las polémicas que marcaron su provechoso pero turbulento paso por el mundo del corazón. Su vida no se limitaba únicamente a la gestión de su club marbellí; el deportista también ejercía con éxito como director ejecutivo de New Win Sports Management, una destacada agencia dedicada en cuerpo y alma a la representación de deportistas de alto rendimiento. Este proyecto empresarial no hacía más que confirmar que, más allá de la fama efímera y de los romances de portada, su verdadera y eterna pasión siempre fue el mundo del tenis, el lugar donde decidió retirarse para vivir sus últimos años en paz.