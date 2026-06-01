Dua Lipa y Callum Turner ya son marido y mujer tras un enlace íntimo en Londres

La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner ya son marido y mujer. La pareja se ha dado el "sí, quiero" este domingo 31 de mayo en una ceremonia civil íntima celebrada en el Ayuntamiento de Old Marylebone, en Londres.

Una boda sorpresa donde los recién casados fueron captados por fotógrafos a su salida del ayuntamiento, donde se les ve felices y sonrientes mientras los amigos y familiares que asistieron les lanzan confeti. Curiosamente, se trata del mismo lugar donde se casaron otras celebridades como Paul McCartney, Liam Gallagher o Ringo Starr.

Dua Lipa optó por un vestido de traje de alta costura de Schiaparelli Couture diseñado por Daniel Roseberry, tal y como informaba Vogue. "El conjunto consistía en un blazer de cady color marfil con botones dorados y una falda asimétrica a juego. Complementó su atuendo con un sombrero de ala ancha de Stephen Jones, guantes blancos y zapatos de tacón blancos de punta de Christian Louboutin", contaba la revista de moda. Un conjunto que muchos han comparado con el que lució Bianca Jagger en 1971, en su boda con Mick Jagger en Saint-Tropez. Por su parte, Callum Turner llevó un look personalizado de Ferragamo, compuesto por una americana cruzada de lana en azul marino oscuro con solapas de pico, combinada con unos pantalones de sastrería a juego y una camisa clásica de popelina de algodón en el mismo tono azul marino oscuro.

Según ha informado The Sun, después de esta ceremonia privada en su ciudad natal, los recién casados celebrarán una segunda boda de tres días en Palermo (Sicilia), aunque sin una fecha concreta en la que se espera una larga lista de invitados como Elton John, Donatella Versace, o Simon Porte Jacquemus, según comenta el medio británico. "Han alquilado varios recintos enormes para este gran evento con múltiples actividades".

Fue la cantante quien confirmó su compromiso con Turner y cuándo esperaba casarse en una entrevista con la edición británica de Vogue en junio de 2025. "Sí, estamos prometidos. Es muy emocionante", afirmó. Dua Lipa declaró entonces que esperaba casarse tras finalizar su gira mundial, que acabó el 5 de diciembre de 2025. Poco después la cantante lo confirmó tras compartir una foto con un anillo de diamante en el dedo anular de su mano izquierda en su perfil de Instagram.

Por el momento, ninguno de los dos protagonistas ha compartido ninguna foto de la celebración en sus respectivos perfiles en redes sociales, ni tampoco han realizado ningún comentario público.