El polémico informe forense sobre las lesiones de la hija de Anabel Pantoja

Desfile de famosos en la corrida de Aranjuez para ver torear a Morante, Roca Rey y Pablo Aguado. Un festejo contó con la presencia de la Infanta Elena, acompañada de Rita Allendesalazar. Morante y Roca Rey brindaron sendos toros a la infanta Elena. También estuvieron caras conocidas como la del alcalde de Madrid con su mujer, Teresa Urquijo, Enrique Cerezo, Silvia Gómez Cuétara, Vicente Dalmau de bodegas Marqués de Murrieta, Luis Enríquez con su hija y el novio de ésta, Pedro Trapote (sin Begoña que se quedó sin entrada) o Tana Rivera viendo a su novio. También estaba su ex, Jaime Marichalar.

Polémica por la publicación del informe del forense que ha investigado el caso Anabel Pantoja.

El informe sobre el ingreso hospitalario de Alma (ocurrido a principios de 2025) concluye que la niña sufrió un zarandeo violento. Lo avanzó el viernes Canarias 7. Se trata del informe forense elaborado por la Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, que concluye que la pequeña Alma sufrió presuntas lesiones de origen violento el 9 de enero de 2025.

Se publica un año después ya que las posibles secuelas neurológicas del síndrome del zarandeo en un lactante —retraso cognitivo, alteraciones motoras, epilepsia o daño visual— solo son clínicamente medibles y atribuibles con certeza una vez que el cerebro del bebé ha tenido tiempo suficiente para evidenciar su evolución real. Ha sido crucial, según Canarias 7, a evaluación psicológica que realizaron a Anabel Pantoja, David Rodríguez, la abuela de la menor Mercedes Bernal que fueron las personas más cercanas a la niña en el momento de la comisión de los hechos.

Para el director de Es la Mañana de Federico, "no entiendo que se filtren cosas incompletas, que preparen juicios parciales a base de una información parcial, sobre todo cuando se está instruyendo un caso que no es firme. Otra vez vuelven a aparecer las interpretaciones psicológicas de los hechos físicos.

El padre de la niña admite que le dio cachetes al ver que se sentía mal y que le costaba respirar. Según el informe del Instituto de Medicina Legal, el zarandeo fue violento y habría originado el derrame cerebral.

Escriben en LOC Emilia Landaluce y Beatriz Miranda que el hijo del empresario fallecido va a pelear hasta el final apoyado en el equipo del penalista Cristóbal Martell y el detective privado Francisco Marco, de la agencia Método 3, por rehabilitar su imagen. Este fin de semana publicaban sus whatssap, que confirman que se llevaban bien.

Hoy se cumplen 20 años de la muerte de Rocío Jurado. El sábado hablamos con Rosario Mohedano en Elche, durante el festival del Huerto. Un año más, la familia de la tonadillera se ha reunido ante su tumba en Chipiona. Ortega Cano, su hermana Gloria, su hija Gloria Camila y sus nietos Rocío y David Flores.