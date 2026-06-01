La infanta Elena y Jaime de Marichalar juntos, pero no revueltos, en la plaza de toros de Aranjuez

La Feria de San Fernando ha devuelto a la localidad madrileña de Aranjuez su habitual esplendor taurino, congregando a una multitud de aficionados en una de las citas más esperadas de la presente temporada. La jornada estuvo marcada por el éxito artístico en el ruedo, pero también por la notable presencia de personalidades en los tendidos, destacando la asistencia de la infanta Elena, quien volvió a demostrar su inquebrantable apoyo a la tauromaquia.

Durante la tarde, doña Elena coincidió en el recinto con su exmarido, Jaime de Marichalar. A pesar de que su matrimonio finalizó hace años, ambos mantienen intacta la gran afición por los toros que siempre han compartido. Fieles a la discreción que les caracteriza, presenciaron el festejo por separado y desde distintas ubicaciones, evitando protagonizar cualquier tipo de encuentro público y centrando toda su atención en el desarrollo de la lidia.

Jaime de Marichalar coincidió con Pedro Trapote y Enriique Cerezo

La hermana del rey Felipe VI vivió uno de los momentos más emotivos de la corrida cuando Morante de la Puebla tuvo el gesto de brindarle la muerte de uno de sus astados. La infanta, que es una reconocida seguidora de la trayectoria profesional del diestro cigarrero y mantiene con él una estrecha amistad, recibió el homenaje con evidente gratitud desde su localidad.

En el plano estrictamente taurino, el festejo se saldó con un balance muy positivo. Tanto el propio Morante de la Puebla como el sevillano Pablo Aguado lograron descerrajar la puerta grande tras firmar faenas de gran calado artístico. Menos fortuna, en cuanto a tranquilidad se refiere, tuvo el peruano Andrés Roca Rey. El matador sufrió un nuevo percance que quedó en un susto, un episodio que mantuvo en vilo a los espectadores al recordar la grave cornada que padeció en La Maestranza de Sevilla hace apenas un mes.

La infanta Elena compartió barrera con su inseparable amiga Rita Allendesalazar, con el que fuera exjefe de la Casa de S.M. el Rey Fernando Almansa y con Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, presidente de las bodegas Marqués de Murrieta.

Los tendidos de la plaza de toros de Aranjuez se convirtieron en un auténtico hervidero de rostros conocidos del mundo de la cultura, el deporte y la empresa. Tratando de pasar desapercibidos y disfrutar de la tarde, se pudo ver a figuras como el torero Javier Conde, el rejoneador Fermín Bohórquez, la chef Pepa Muñoz, Sibi Montes o Luis Enríquez. El ámbito futbolístico estuvo ampliamente representado por el jugador madridista Dani Ceballos, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y el expresidente blanco Ramón Calderón, además del empresario Pedro Trapote o Silvia Gómez-Cuétara.

Asimismo, destacó la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien acudió a la cita taurina en solitario. Aunque el regidor no estuvo acompañado por Teresa Urquijo, sí coincidió en el recinto con su cuñado, Juan Urquijo. Fiel a la postura de la familia, el hermano de Teresa prefirió mantenerse al margen y no tomar partido ante las recientes especulaciones de la prensa del corazón.