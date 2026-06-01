Preocupante comunicado de Bertín Osborne sobre su salud: "Tengo muchas manchas en los pulmones"

El estado de salud de Bertín Osborne ha generado una gran preocupación y todo tipo de especulaciones en los últimos días, lo que ha llevado al presentador y cantante de 71 años a dar un paso al frente para aclarar su situación actual. A través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, el artista ha querido desvelar en primera persona cómo se encuentra y frenar los rumores sobre la gravedad de su estado. Con total naturalidad y un rostro serio, el madrileño ha explicado la realidad de su diagnóstico médico afirmando: "Tengo los pulmones con muchas manchas, es una infección".

Con estas palabras ha querido transmitir la situación a sus seguidores, confirmando además que, a pesar del revuelo generalizado, se toma con cierta ironía las llamadas de preocupación al asegurar: "Tengo mucha gente que me llama para ver si me estoy muriendo. Y todavéa no, espero".

El origen de este bache de salud se remonta a su contagio de coronavirus, que le ha dejado un cuadro clínico bastante complicado tras derivar en dos neumonías consecutivas. Ha sido precisamente esta última afección la que ha comprometido gravemente sus cuerdas vocales, lo que ha limitado de forma drástica su capacidad para trabajar en los escenarios. El propio artista ha reconocido su situación al comentar: "Hablo a duras penas, pero no puedo cantar", una circunstancia que le ha obligado a cancelar sus próximos compromisos profesionales de manera temporal. Entre las citas afectadas se encuentra su esperada actuación en la Festa do Galo de Curral, en Galicia, un concierto que le hacía una ilusión especial y en el que finalmente ha tenido que ser sustituido por el cantante Carlos Baute al verse completamente sin fuerzas para subirse al escenario.

Esta dolencia no solo ha afectado a su cita en tierras gallegas, sino que también le impedirá cumplir con sus próximas citas en Madrid y le ha obligado a ausentarse de las grabaciones de su programa de televisión en Canal Sur, El Show de Bertín. El cantante ha dejado claro que su intención es retomar toda su agenda laboral en cuanto se encuentre totalmente recuperado, pero es consciente de que en este momento no le queda más remedio que ser paciente y esperar a estar al cien por cien.

Ante este imprevisto, Osborne ha querido aprovechar el comunicado para pedir disculpas públicas a todos los seguidores que ya habían adquirido sus localidades, manifestando: "Solamente quiero decir a todos los que teníais entrada e ibais a ir a verme, que lo siento una barbaridad".

Para compensar el gran cariño de los aficionados de Galicia, una tierra por la que profesa una profunda devoción, el presentador ha adelantado que tiene previsto realizar una escapada de cuatro días este próximo verano acompañado por su hija y su yerno. Antes de concluir su message, se ha despedido enviando "un enorme abrazo" a los "galleguiños" que no podrán verle en esta ocasión. Cabe recordar que el artista anunció su intención de retirarse de los escenarios en 2025, por lo que su actual gíra, titulada 45 años. La historia de una voz, está concebida como un espectáculo de despedida definitiva. Este es el motivo principal por el que al cantante le resulta especialmente doloroso tener que alterar su calendario de actuaciones y dejar a su público sin los conciertos que ya estaban programados.