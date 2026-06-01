Quién es Irene Esser, la actriz y ex Miss Venezuela que ha devuelto la ilusión amorosa a Iker Casillas
Iker Casillas vuelve a sonreír en el amor. Desde que anunciara su separación de Sara Carbonero en la primavera de 2021 —aquella ruptura modélica que puso fin a la pareja del icónico beso del Mundial—, al exguardameta del Real Madrid se le han atribuido incontables romances.
El de Móstoles, que acaba de soplar las velas de su 45 cumpleaños, ha sido cazado por las calles de Madrid en una actitud de lo más acaramelada y cariñosa. La responsable de haber blindado el corazón del exfutbolista es Irene Esser.
Irene Esser es una imponente actriz, productora y modelo venezolana de 34 años con la que, según apuntan fuentes de su entorno, mantiene una discreta relación desde comienzos de este año. La pareja ya no se esconde: recientemente compartieron una cena íntima en un conocido restaurante de la capital junto a un grupo de amigos comunes.
Nacida en 1991 en Ciudad Guayana, la vida de Irene Esser rompe con los clichés habituales de las páginas de papel cuché. Hija de un importante empresario del cacao, la joven se crió en mitad de la naturaleza en la península de Paria, una conexión con la selva y el mar que mantiene a día de hoy a través de su gran pasión, el surf, disciplina en la que llegó a competir a nivel nacional en Venezuela.
Su espectacular físico la llevó a coronarse como Miss Venezuela en 2011, sirviéndole de trampolín para rozar la gloria internacional un año después, cuando quedó como segunda finalista en el certamen de Miss Universo 2012. Sin embargo, Esser tenía muy claro que las pasarelas eran solo el principio.
Lejos de conformarse con el título de reina de la belleza, Irene decidió formarse a conciencia en las artes escénicas. Tras estudiar secundaria en Inglaterra, se licenció en la Universidad de los Andes y posteriormente cruzó el charco para pulir su talento en la prestigiosa Escuela de Cine de Nueva York.
El reconocimiento internacional le llegó de golpe gracias a la plataforma Netflix, donde protagonizó la ambiciosa serie histórica Bolívar (2019), dando vida a María Teresa Rodríguez del Toro, la esposa del prócer latinoamericano.
Su idilio con la industria audiovisual española no es nuevo. Los espectadores patrios la conocen bien por su papel de Paulina en la aclamada serie de drama criminal El inmortal (Movistar Plus+), ambientada en el Madrid de los noventa. De hecho, la actriz se encuentra en estos momentos en plena campaña de promoción, ya que la tercera temporada de la ficción tiene fijado su estreno para el próximo 11 de junio. Además, ha ejercido como productora ejecutiva en el thriller psicológico Visceral.
Iker Casillas no es el primer nombre vinculado a la vida sentimental de la venezolana. Irene Esser ya ocupó titulares de la prensa internacional por sus relaciones con Andrés Manuel López Beltrán e Iván Sánchez.
Con Andrés Manuel López Beltrán mantuvo un noviazgo de varios años. Su relación con el segundo hijo del expresidente de México estuvo rodeada de rumores de compromiso que llegaron a cobrar fuerza en distintos momentos.
Con Iván Sánchez mantuvo una relación entre 2020 y 2025. La venezolana fue pareja del conocido actor madrileño, reconocido por sus papeles en Hospital Central y La Reina del Sur, un vínculo que la conectó estrechamente con España mucho antes de ser relacionada con el exdeportista.
Su presencia en eventos internacionales y producciones televisivas la ha convertido en uno de los rostros venezolanos más conocidos fuera de su país.
A lo largo de los años ha residido y trabajado en varios países, lo que le ha permitido desarrollar una carrera con proyección internacional.
Mientras tanto, Iker Casillas mantiene una relación cordial con Sara Carbonero, con quien comparte la crianza de sus dos hijos.