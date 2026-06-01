Quién es Irene Esser, la actriz y ex Miss Venezuela que ha devuelto la ilusión amorosa a Iker Casillas

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Su idilio con la industria audiovisual española no es nuevo. Los espectadores patrios la conocen bien por su papel de Paulina en la aclamada serie de drama criminal El inmortal (Movistar Plus+), ambientada en el Madrid de los noventa. De hecho, la actriz se encuentra en estos momentos en plena campaña de promoción, ya que la tercera temporada de la ficción tiene fijado su estreno para el próximo 11 de junio. Además, ha ejercido como productora ejecutiva en el thriller psicológico Visceral.