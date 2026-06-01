Rocío Crusset comparte las primeras imágenes de su espectacular boda en Nueva York

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A través de las cuatro instantáneas seleccionadas por la novia se puede reconstruir cronológicamente la intensa emotividad del enlace, comenzando por el emocionante desfile por el pasillo interior de la iglesia donde se observa a Rocío radiante, sonriente y cogida del brazo de su ya marido mientras sostiene el ramo nupcial en la otra mano. El álbum digital continúa con un retrato familiar rodeados de algunos de los asistentes dentro del propio templo religioso, seguido de una estampa urbana de lo más cinematográfica en la que la pareja protagoniza un romántico beso en plena calle neoyorquina ante las miradas de los viandantes. El broche de oro lo pone una emotiva fotografía capturada durante el banquete posterior, donde se funden en un cariñoso abrazo en mitad de la pista de baile, arropados por el calor de todos los invitados que presenciaron su primer baile como marido y mujer.