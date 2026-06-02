Morante de la Puebla rompe su silencio sobre su ruptura con Elisabeth Garrido: "La enfermedad ha sido más fuerte"

Tras la ruptura entre el torero Morante de la Puebla y Elisabeth Garrido, el diestro sevillano guardó silencio. Un hecho que mantenía la línea de discreción que caracterizó a este matrimonio que duró 16 años y del que nacieron dos hijas. No obstante, el torero, por primera vez, ha explicado uno de los motivos que desencadenaron su ruptura. Y no es otro que su salud mental.

Morante de la Puebla ha afirmado que su "enfermedad ha sido más fuerte" que el vínculo que mantenía con Garrido. "La verdad es que en este período la enfermedad ha sido más fuerte y creo que no hemos tenido suerte y ha influido bastante. La verdad es que es una pena", ha comentado.

Desde hace tiempo

Durante la entrega de las Medallas de Sevilla, donde ha sido reconocido como Hijo Predilecto de la ciudad, el torero ha roto su silencio. Junto a su hijo mayor, José Antonio Jr., fruto de su relación anterior con Cynthia Antúnez, que terminó en 2008 tras tres años de matrimonio; Morante ha confesado que "es algo que pertenece a mi vida privada, pero ya venían dándose las cosas regulares. Y, bueno, ahora salida la noticia, pero es la verdad que ya hace bastante tiempo". Así, confirma que la distancia con Garrido viene de lejos.

Y es que Elisabeth Garrido y Morante de la Puebla han vivido 16 años de matrimonio y tienen dos hijas. Además, desde que comenzara su relación en 2009, Garrido ha sido uno de los apoyos más importantes del diestro en todos estos años. Por más que los motivos concretos de la ruptura no han trascendido, desde el entorno de ambos cuentan que que la decisión se ha tomado desde el respeto mutuo. A pesar de las declaraciones de Morante, tanto él como Garrido pretenden encarar esta nueva etapa con privacidad.